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Участники ВНОТ-2026 обсудят цифровые сервисы мониторинга травматизма - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Участники ВНОТ-2026 обсудят цифровые сервисы мониторинга травматизма
Участники ВНОТ-2026 обсудят цифровые сервисы мониторинга травматизма - 01.09.2026, ПРАЙМ
Участники ВНОТ-2026 обсудят цифровые сервисы мониторинга травматизма
Внедрение цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму, формирование новой культуры заботы на производстве и другие темы обсудят участники... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:24+0300
2026-09-01T13:24+0300
технологии
общество
росконгресс
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СИРИУС, 1 сен - ПРАЙМ. Внедрение цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму, формирование новой культуры заботы на производстве и другие темы обсудят участники Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2026), сообщает фонд "Росконгресс". Во вторник, по информации фонда, на сайте ВНОТ опубликована архитектура деловой программы. "Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей". Деловая программа насыщена актуальными темами, которые входят в государственную повестку страны, и охватит широкий спектр вопросов: от внедрения цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму до формирования новой культуры заботы на производстве", - говорится в сообщении. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, архитектура деловой программы ВНОТ-2026 охватывает широкий круг вопросов. "Повестка форума сегодня значительно шире вопросов производственной безопасности: она охватывает кадровое обеспечение экономики, сохранение здоровья работников, внедрение технологий, экологическую ответственность и развитие социальной защиты", - цитирует Кобякова "Росконгресс". В сообщении отмечается, что в рамках международной повестки состоится очередное заседание Сети по охране труда стран БРИКС, где участники рассмотрят национальные примеры цифровизации в сфере охраны труда. Всероссийская неделя охраны труда в 2026 году пройдет с 7 по 10 октября на федеральной территории Сириус. Организатором мероприятия является министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – фонд "Росконгресс".
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192
40
192
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40
192
40
технологии, общество , росконгресс
Технологии, Общество , Росконгресс
13:24 01.09.2026
 
Участники ВНОТ-2026 обсудят цифровые сервисы мониторинга травматизма

Участники ВНОТ-2026 обсудят внедрение цифровых сервисов мониторинга травматизма

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СИРИУС, 1 сен - ПРАЙМ. Внедрение цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму, формирование новой культуры заботы на производстве и другие темы обсудят участники Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2026), сообщает фонд "Росконгресс".
Во вторник, по информации фонда, на сайте ВНОТ опубликована архитектура деловой программы.
"Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей". Деловая программа насыщена актуальными темами, которые входят в государственную повестку страны, и охватит широкий спектр вопросов: от внедрения цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму до формирования новой культуры заботы на производстве", - говорится в сообщении.
По словам советника президента РФ Антона Кобякова, архитектура деловой программы ВНОТ-2026 охватывает широкий круг вопросов.
"Повестка форума сегодня значительно шире вопросов производственной безопасности: она охватывает кадровое обеспечение экономики, сохранение здоровья работников, внедрение технологий, экологическую ответственность и развитие социальной защиты", - цитирует Кобякова "Росконгресс".
В сообщении отмечается, что в рамках международной повестки состоится очередное заседание Сети по охране труда стран БРИКС, где участники рассмотрят национальные примеры цифровизации в сфере охраны труда.
Всероссийская неделя охраны труда в 2026 году пройдет с 7 по 10 октября на федеральной территории Сириус. Организатором мероприятия является министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – фонд "Росконгресс".
 
ТехнологииОбществоРосконгресс
 
 
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