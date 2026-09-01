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С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом"

С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом" - 01.09.2026, ПРАЙМ

С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом"

Участники грузоперевозок с 1 сентября обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде, подписать такие документы теперь можно "Госключом",... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:21+0300

2026-09-01T14:21+0300

2026-09-01T14:25+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участники грузоперевозок с 1 сентября обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде, подписать такие документы теперь можно "Госключом", рассказало Минцифры России. "С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Подписать такие документы можно "Госключом". Это бесплатное решение, которое можно применять даже вне офиса, понадобится только смартфон", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что новый порядок касается всех звеньев логистической цепочки - грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов. Так, транспортная накладная (ЭТрН), транспортная железнодорожная накладная, авиационная грузовая накладная, заказ (заявка), экспедиторские и складские расписки и поручение экспедитору обязательно должны быть переведены в электронный вид. "Госключ" интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД. Чтобы подписать документ, сформируйте его в сервисе оператора, выберите подписание "Госключом", подпишите документ, перейдя в приложение "Госключ" или "Госуслуги", - прокомментировали в ведомстве. Там уточнили, что УКЭП "Госключа" подойдет для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также сотрудников, которым требуется подписывать документы квалифицированной ЭП, а УНЭП "Госключа" - для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других сотрудников, не имеющих постоянного доступа к компьютерам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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