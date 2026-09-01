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С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом"
С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом" - 01.09.2026, ПРАЙМ
С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом"
Участники грузоперевозок с 1 сентября обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде, подписать такие документы теперь можно "Госключом",... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:21+0300
2026-09-01T14:25+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участники грузоперевозок с 1 сентября обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде, подписать такие документы теперь можно "Госключом", рассказало Минцифры России. "С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Подписать такие документы можно "Госключом". Это бесплатное решение, которое можно применять даже вне офиса, понадобится только смартфон", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что новый порядок касается всех звеньев логистической цепочки - грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов. Так, транспортная накладная (ЭТрН), транспортная железнодорожная накладная, авиационная грузовая накладная, заказ (заявка), экспедиторские и складские расписки и поручение экспедитору обязательно должны быть переведены в электронный вид. "Госключ" интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД. Чтобы подписать документ, сформируйте его в сервисе оператора, выберите подписание "Госключом", подпишите документ, перейдя в приложение "Госключ" или "Госуслуги", - прокомментировали в ведомстве. Там уточнили, что УКЭП "Госключа" подойдет для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также сотрудников, которым требуется подписывать документы квалифицированной ЭП, а УНЭП "Госключа" - для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других сотрудников, не имеющих постоянного доступа к компьютерам.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:21 01.09.2026 (обновлено: 14:25 01.09.2026)
 
С сентября подписывать электронные перевозочные документы можно "Госключом"

Минцифры: подписывать электронные перевозочные документы теперь можно "Госключом"

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Участники грузоперевозок с 1 сентября обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде, подписать такие документы теперь можно "Госключом", рассказало Минцифры России.
"С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Подписать такие документы можно "Госключом". Это бесплатное решение, которое можно применять даже вне офиса, понадобится только смартфон", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что новый порядок касается всех звеньев логистической цепочки - грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов.
Так, транспортная накладная (ЭТрН), транспортная железнодорожная накладная, авиационная грузовая накладная, заказ (заявка), экспедиторские и складские расписки и поручение экспедитору обязательно должны быть переведены в электронный вид.
"Госключ" интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД. Чтобы подписать документ, сформируйте его в сервисе оператора, выберите подписание "Госключом", подпишите документ, перейдя в приложение "Госключ" или "Госуслуги", - прокомментировали в ведомстве.
Там уточнили, что УКЭП "Госключа" подойдет для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также сотрудников, которым требуется подписывать документы квалифицированной ЭП, а УНЭП "Госключа" - для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других сотрудников, не имеющих постоянного доступа к компьютерам.
 
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