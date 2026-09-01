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Уфимец рассказал, как его спас Мурашко на борту самолета

Уфимец рассказал, как его спас Мурашко на борту самолета - 01.09.2026, ПРАЙМ

Уфимец рассказал, как его спас Мурашко на борту самолета

Уфимец Рустем Ганеев, которому стало плохо в самолете, рассказал изданию "КП-Уфа", что его спас глава Минздрава Михаил Мурашко на борту воздушного судна. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:18+0300

2026-09-01T13:18+0300

2026-09-01T13:23+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Уфимец Рустем Ганеев, которому стало плохо в самолете, рассказал изданию "КП-Уфа", что его спас глава Минздрава Михаил Мурашко на борту воздушного судна. Это уже не первый случай, когда министр здравоохранения оказывает помощь. Так, в феврале Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, когда ехал на работу: он остановился, оказал первую помощь, вколол пострадавшему обезболивающее и вызвал бригаду скорой. Как рассказал Ганеев, в самолете у него поднялось давление, но никаких таблеток с собой не было, а тонометр показал давление почти 180. "Попросил у бортпроводников какую-нибудь таблетку, а они ответили, что права не имеют аптечку открывать, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту. Я сначала в силу скромности отказался, не хотел никого беспокоить. Бортпроводники потом несколько раз интересовались моим состоянием и в итоге убедили меня – нужно найти врача", - рассказал Рустем в беседе с изданием. Отмечается, что вскоре к уфимцу подошел мужчина, спросил о самочувствии, начал осматривать. Как признался Ганеев, он не сразу узнал в подошедшем министра здравоохранения России Михаила Мурашко. "Он сказал, что врач, говорил очень вежливо, вел себя скромно... Он снял свои часы и надел мне на руку. Оказывается, у него там функция кардиограммы есть. Получается, Михаил Альбертович снял кардиограмму, посмотрел, все ли в порядке с сердцем таким образом. Сам сходил за ручным тонометром, померил давление. У меня электронный был, а он захотел перепроверить", - рассказал мужчина уфимец. Как рассказал уфимец, Мурашко расспрашивал его об обследованиях, а затем достал несколько препаратов из аптечки и сделал укол, а позднее еще несколько раз подходил и проверял мое состояние. Когда мужчине стало легче, друзья спросили его, понял ли он, что укол ему сделал глава Минздрава. "Тут у меня все сошлось, я понял, откуда мне знакомо лицо этого человека. Конечно, я был очень впечатлен! Он максимально по-доброму, как врач, отнесся ко мне. Не как чиновник, а именно как врач и добрый человек. Должность свою не называл, лишнего какого-то официоза не создавал. Я очень благодарен Михаилу Альбертовичу", - сказал мужчина.

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общество , здоровье, бизнес, московская область, подмосковье, михаил мурашко, минздрав