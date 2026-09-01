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Модернизация порта на Чукотке может создать альтернативу Суэцкому каналу - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Модернизация порта на Чукотке может создать альтернативу Суэцкому каналу
Модернизация порта на Чукотке может создать альтернативу Суэцкому каналу - 01.09.2026, ПРАЙМ
Модернизация порта на Чукотке может создать альтернативу Суэцкому каналу
Власти Чукотки разрабатывают с Минтрансом инвестиционную декларацию о модернизации порта Провидения, который может создать альтернативу Суэцкому каналу,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотки разрабатывают с Минтрансом инвестиционную декларацию о модернизации порта Провидения, который может создать альтернативу Суэцкому каналу, проектом интересуются иностранные инвесторы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов. "Находясь на Северном морском пути, хочется диверсифицировать свою экономику и за счет логистики. Мы такой проект недавно предложили, я презентовал его президенту. Президент его поддержал. Сейчас мы заканчиваем разработку инвестиционной декларации вместе с Минтрансом по этому проекту. Он уже предварительно включен во все стратегические документы развития Северного морского пути. Это порт Провидения", - сказал Кузнецов. По его словам, порт будет обслуживать более 10 миллионов тонн грузов. Порт находится максимально далеко на севере, но не замерзает более 200 дней. Это точка, где предполагается перегружать грузы с обычных судов на суда тяжелого ледового класса. "Ледокол - это самая дорогая тема в ценообразовании. Соответственно, чем меньше ледокол будет идти, тем дешевле сама логистическая схема. Наша точка самая северная, соответственно, она позволяет меньше задействовать ледоколы тяжелого ледового класса. В этом году мы как раз для себя поставили цель уже выбрать инвестора. Достаточно большое количество инвесторов заинтересовано, в том числе и иностранные инвесторы. Это альтернатива Суэцкому каналу - практически на месяц идти короче, на 20 с лишним дней. Соответственно, это кратно отражается на стоимости контейнера", - отметил губернатор. Кузнецов уточнил, что речь идет о модернизации уже существующего порта. Первый этап в настоящих ценах оценивается в 55 миллиардов рублей. "Думаю, что это будет несколько дороже, но там очень хорошая окупаемость, и там экономика проекта порядка 17% годовых. Это хорошие экономические параметры для логистических проектов. Тем более эта история на очень долгие десятилетия. Поэтому здесь с партнерами, я уверен, все будет в порядке", - добавил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, суэцкий канал, чукотка, владивосток, вэф
РОССИЯ, Суэцкий канал, Чукотка, Владивосток, ВЭФ
11:51 01.09.2026
 
Модернизация порта на Чукотке может создать альтернативу Суэцкому каналу

Кузнецов: на Чукотке разрабатывают инвест декларацию о модернизации порта Провидения

© Unsplash/Piyanut SuntaranilМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Piyanut Suntaranil
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотки разрабатывают с Минтрансом инвестиционную декларацию о модернизации порта Провидения, который может создать альтернативу Суэцкому каналу, проектом интересуются иностранные инвесторы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
"Находясь на Северном морском пути, хочется диверсифицировать свою экономику и за счет логистики. Мы такой проект недавно предложили, я презентовал его президенту. Президент его поддержал. Сейчас мы заканчиваем разработку инвестиционной декларации вместе с Минтрансом по этому проекту. Он уже предварительно включен во все стратегические документы развития Северного морского пути. Это порт Провидения", - сказал Кузнецов.
По его словам, порт будет обслуживать более 10 миллионов тонн грузов. Порт находится максимально далеко на севере, но не замерзает более 200 дней. Это точка, где предполагается перегружать грузы с обычных судов на суда тяжелого ледового класса.
"Ледокол - это самая дорогая тема в ценообразовании. Соответственно, чем меньше ледокол будет идти, тем дешевле сама логистическая схема. Наша точка самая северная, соответственно, она позволяет меньше задействовать ледоколы тяжелого ледового класса. В этом году мы как раз для себя поставили цель уже выбрать инвестора. Достаточно большое количество инвесторов заинтересовано, в том числе и иностранные инвесторы. Это альтернатива Суэцкому каналу - практически на месяц идти короче, на 20 с лишним дней. Соответственно, это кратно отражается на стоимости контейнера", - отметил губернатор.
Кузнецов уточнил, что речь идет о модернизации уже существующего порта. Первый этап в настоящих ценах оценивается в 55 миллиардов рублей.
"Думаю, что это будет несколько дороже, но там очень хорошая окупаемость, и там экономика проекта порядка 17% годовых. Это хорошие экономические параметры для логистических проектов. Тем более эта история на очень долгие десятилетия. Поэтому здесь с партнерами, я уверен, все будет в порядке", - добавил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯСуэцкий каналЧукоткаВладивостокВЭФ
 
 
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