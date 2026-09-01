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На Украине назвали размер внешнего госдолга

На Украине назвали размер внешнего госдолга - 01.09.2026, ПРАЙМ

На Украине назвали размер внешнего госдолга

Размер внешнего государственного долга в пересчете на одного жителя Украины составляет минимум 6,7 тысячи долларов, следует из статистических данных, которые... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:51+0300

2026-09-01T03:51+0300

2026-09-01T03:51+0300

мировая экономика

финансы

украина

киев

запад

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Размер внешнего государственного долга в пересчете на одного жителя Украины составляет минимум 6,7 тысячи долларов, следует из статистических данных, которые проанализировало РИА Новости. "По состоянию на 31 июля 2026 года… государственный и гарантированный государством внешний долг - 7 497,50 миллиарда гривен… или 167,76 миллиарда долларов", - указано в информационной справке минфина Украины. В начале мая министр социальной политики Украины Денис Улютин заявил, что численность населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, каждый житель Украины должен иностранным кредиторам 6710 долларов при численности населения в 25 миллионов человек. В гривневом эквиваленте внешний долг составляет почти 300 тысяч гривен на человека. Ранее РИА Новости передавало, что по итогам июля государственный долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 214,18 миллиарда долларов, внешний долг составляет из этой суммы 167,76 миллиарда долларов. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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мировая экономика, финансы, украина, киев, запад