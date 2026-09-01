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Каллас предложила Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности

Каллас предложила Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности - 01.09.2026, ПРАЙМ

Каллас предложила Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила странам Евросоюза передать Украине имеющиеся у них ракеты-перехватчики для систем ПВО с истекающим сроком годности,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:21+0300

2026-09-01T10:21+0300

2026-09-01T10:21+0300

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила странам Евросоюза передать Украине имеющиеся у них ракеты-перехватчики для систем ПВО с истекающим сроком годности, заявив о нехватке таких боеприпасов у Киева. "Главная проблема - противовоздушная оборона. Им не хватает ракет-перехватчиков. Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истекает, поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих граждан", - заявила Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии. Встреча министров проходит во вторник в графстве Уиклоу под председательством Каллас. Первая рабочая сессия посвящена дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе поставкам средств ПВО, сотрудничеству оборонной промышленности ЕС и Украины, кредиту ЕС для Киева и использованию Европейского фонда мира. Киев в последнее время неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой увеличить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. При этом, по данным СМИ, запасы ракет-перехватчиков Patriot у США в Европе значительно сократились, в том числе из-за их использования на Ближнем Востоке. Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта, напрямую вовлекающим страны НАТО и ЕС в противостояние. В Москве заявляли, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

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украина, киев, ирландия, кая каллас, ес, европейский фонд мира, нато