https://1prime.ru/20260901/ukraina-872886711.html

На Украине призвали делать запасы продуктов максимум на 12 дней

На Украине призвали делать запасы продуктов максимум на 12 дней - 01.09.2026, ПРАЙМ

На Украине призвали делать запасы продуктов максимум на 12 дней

Глава киевского управления госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеренчук призвал делать запасы продуктов и... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:50+0300

2026-09-01T16:50+0300

2026-09-01T16:50+0300

украина

киев

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Глава киевского управления госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеренчук призвал делать запасы продуктов и питьевой воды на неделю-полторы, чтобы избежать ажиотажного спроса. Украинские СМИ стали чаще публиковать кадры с изображением пустых полок магазинов в разных городах Украины, от Львова до Винницы и Киева. "Запас продуктов должен быть, но он должен быть небольшим - семь, 10, 12 суток для обеспечения автономной жизнедеятельности", - сказал Катеренчук, комментируя продуктовый ажиотаж и пустые полки супермаркетов и подчеркнув, что согражданам, по его мнению, не стоит закупаться на месяц и более. Ранее украинский финансовый аналитик Виктор Гальчинский заявил, что продукты на Украине подорожают в среднем на 20-30 процентов, а также некоторое время будет сохраняться товарный дефицит из-за логистических проблем и повышенного спроса у граждан. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что крупнейшая украинская сеть супермаркетов "АТБ" ввела ограничения на продажу в одни руки некоторых категорий товаров. Новые правила касаются как покупок в магазинах, так и онлайн-заказов.

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украина, киев