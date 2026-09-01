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Россиян предупредили о риске "двойного списания" при онлайн-оплате

Россиян предупредили о риске "двойного списания" при онлайн-оплате - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о риске "двойного списания" при онлайн-оплате

При проведении онлайн-оплаты информация проходит через банк-эмитент, платежный шлюз и систему продавца. Как рассказала агентству "Прайм" ИТ-директор "КИВИ" Олег | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:03+0300

2026-09-01T03:03+0300

2026-09-01T03:03+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. При проведении онлайн-оплаты информация проходит через банк-эмитент, платежный шлюз и систему продавца. Как рассказала агентству "Прайм" ИТ-директор "КИВИ" Олег Васютин, на каждом из этих этапов возможен краткосрочный сбой, поэтому уменьшение баланса на счете и успешное завершение покупки — не тождественные события.Наиболее наглядно это проявляется в сценарии с интернет-магазином. Банк подтверждает операцию, доступный остаток клиента уменьшается, но на этапе передачи данных между шлюзом и магазином может произойти кратковременный сбой связи. В итоге покупатель видит списание в приложении банка, а на сайте продавца — статус "оплата не прошла".Васютин также приводит в пример сценарий авторизационной блокировки, характерный для сервисов заказа такси, доставки еды, бронирования гостиниц и покупки билетов."Для клиента внешне это почти как списание: доступный остаток уменьшился. Но окончательного списания еще не произошло. Если операция затем отменяется или не завершается, зарезервированная сумма освобождается автоматически, - поясняет эксперт.Оптимальная стратегия при возникновении технического сбоя — не предпринимать попыток повторной оплаты (особенно крупных сумм) до выяснения обстоятельств. Рекомендуется сначала проверить статус заказа и операции в банковском приложении.При затянувшейся неопределенности первым шагом должно стать обращение в службу поддержки сервиса, а не в банк. Кредитные организации при рассмотрении спорных транзакций, как правило, требуют подтверждения того, что вопрос уже был поднят перед продавцом.Для бизнеса эта проблема выходит за рамки клиентской поддержки и переходит в плоскость инфраструктурной устойчивости. По словам эксперта, анализ сотен интеграций в высококонкурентных сегментах (доставка, такси, каршеринг) показывает, что задержка в разрешении ситуации на 5-10 минут может привести к оттоку до 30-40% клиентов."Поэтому современная платежная инфраструктура должна обеспечивать не просто проводку средств, но и синхронизацию статусов по всей цепочке", - заключает Васютин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, оплата, оплата через сбп, онлайн-покупки