Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/vef-872845180.html
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей
Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия"... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
мировая экономика
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872845180.jpg?1788211327
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия" эксперты. "Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции: ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В этом году на мероприятии могут заключить сделки на 6-6,3 триллиона рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты", - пишет газета. Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025-м году объем подписанных соглашений составил около шести триллионов рублей. Кроме того, по мнению советника президента Антона Кобякова, сумма может оказаться даже выше - 6,5 триллионов рублей. Добавляется, что на полях форума предполагается подписание соглашений в сферах энергетики, логистики, промышленного производства и науки. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, владивосток, вэф
Мировая экономика, Владивосток, ВЭФ
00:22 01.09.2026
 
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей

"Известия": сумма контрактов на ВЭФ в 2026 году может достичь 6,3 триллиона рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия" эксперты.
"Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции: ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В этом году на мероприятии могут заключить сделки на 6-6,3 триллиона рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты", - пишет газета.
Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025-м году объем подписанных соглашений составил около шести триллионов рублей.
Кроме того, по мнению советника президента Антона Кобякова, сумма может оказаться даже выше - 6,5 триллионов рублей. Добавляется, что на полях форума предполагается подписание соглашений в сферах энергетики, логистики, промышленного производства и науки.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Мировая экономикаВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала