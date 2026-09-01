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На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей

На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей

Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия"... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

мировая экономика

владивосток

вэф

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия" эксперты. "Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции: ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В этом году на мероприятии могут заключить сделки на 6-6,3 триллиона рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты", - пишет газета. Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025-м году объем подписанных соглашений составил около шести триллионов рублей. Кроме того, по мнению советника президента Антона Кобякова, сумма может оказаться даже выше - 6,5 триллионов рублей. Добавляется, что на полях форума предполагается подписание соглашений в сферах энергетики, логистики, промышленного производства и науки. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, владивосток, вэф