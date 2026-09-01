https://1prime.ru/20260901/vef-872845180.html
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей
Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия"... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
мировая экономика
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872845180.jpg?1788211327
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия" эксперты.
"Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции: ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В этом году на мероприятии могут заключить сделки на 6-6,3 триллиона рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты", - пишет газета.
Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025-м году объем подписанных соглашений составил около шести триллионов рублей.
Кроме того, по мнению советника президента Антона Кобякова, сумма может оказаться даже выше - 6,5 триллионов рублей. Добавляется, что на полях форума предполагается подписание соглашений в сферах энергетики, логистики, промышленного производства и науки.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, владивосток, вэф
Мировая экономика, Владивосток, ВЭФ
На ВЭФ в 2026 году могут заключить контракты на 6,3 триллиона рублей
"Известия": сумма контрактов на ВЭФ в 2026 году может достичь 6,3 триллиона рублей
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сумма контрактов на Восточном экономическом форуме в 2026 году может оказаться рекордной и достичь 6,3 триллиона рублей, считают опрошенные газетой "Известия" эксперты.
"Дальний Восток продолжает привлекать инвестиции: ключевыми темами Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году станут технологии, международное сотрудничество и качество жизни людей. В этом году на мероприятии могут заключить сделки на 6-6,3 триллиона рублей, считают опрошенные "Известиями" эксперты", - пишет газета.
Отмечается, что это станет абсолютным рекордом. Так, в 2025-м году объем подписанных соглашений составил около шести триллионов рублей.
Кроме того, по мнению советника президента Антона Кобякова, сумма может оказаться даже выше - 6,5 триллионов рублей. Добавляется, что на полях форума предполагается подписание соглашений в сферах энергетики, логистики, промышленного производства и науки.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.