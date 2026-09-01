https://1prime.ru/20260901/vef-872869615.html

На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК

На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК - 01.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК

Обеспечение безопасности маршрутов Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет ключевым вопросом тематической сессии... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

бизнес

россия

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

мчс

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872869615.jpg?1788252942

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности маршрутов Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет ключевым вопросом тематической сессии на XI Восточном экономическом форуме, которую проведет в среду заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В рамках тематического трека "Логистика и инфраструктура для роста экономики" 2 сентября состоится ключевая сессия "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". Мероприятие будет посвящено повышению уровня национальной безопасности Российской Федерации в арктической зоне и на Дальнем Востоке вдоль маршрутов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении. Модератором сессии выступит заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко. В дискуссии также примут участие представители федеральных органов власти и профильных организаций. Участники сессии обсудят меры безопасности для территорий, морских акваторий и воздушного пространства вдоль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также логистические решения по повышению уровня безопасности в Арктике и на Дальнем Востоке. "Особое внимание будет уделено предложениям, вошедшим в проект документа стратегического планирования "Единый план мероприятий проекта комплексного развития арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора". России важно укреплять связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и особое внимание на форуме уделено технологическому развитию, международной кооперации, логистике и инвестиционным проектам, напрямую влияющим на качество жизни людей", - резюмирует МЧС России. В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь. В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%). Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, арктика, азиатско-тихоокеанский регион, мчс, вэф