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На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК
На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК - 01.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК
Обеспечение безопасности маршрутов Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет ключевым вопросом тематической сессии... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности маршрутов Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет ключевым вопросом тематической сессии на XI Восточном экономическом форуме, которую проведет в среду заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В рамках тематического трека "Логистика и инфраструктура для роста экономики" 2 сентября состоится ключевая сессия "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". Мероприятие будет посвящено повышению уровня национальной безопасности Российской Федерации в арктической зоне и на Дальнем Востоке вдоль маршрутов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении.
Модератором сессии выступит заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко. В дискуссии также примут участие представители федеральных органов власти и профильных организаций.
Участники сессии обсудят меры безопасности для территорий, морских акваторий и воздушного пространства вдоль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также логистические решения по повышению уровня безопасности в Арктике и на Дальнем Востоке.
"Особое внимание будет уделено предложениям, вошедшим в проект документа стратегического планирования "Единый план мероприятий проекта комплексного развития арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора". России важно укреплять связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и особое внимание на форуме уделено технологическому развитию, международной кооперации, логистике и инвестиционным проектам, напрямую влияющим на качество жизни людей", - резюмирует МЧС России.
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь.
В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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На ВЭФ обсудят безопасность маршрутов СМП и ТТК
Замглавы МЧС Яцуценко обсудит обеспечение безопасности СМП и ТТК на ВЭФ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обеспечение безопасности маршрутов Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет ключевым вопросом тематической сессии на XI Восточном экономическом форуме, которую проведет в среду заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В рамках тематического трека "Логистика и инфраструктура для роста экономики" 2 сентября состоится ключевая сессия "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". Мероприятие будет посвящено повышению уровня национальной безопасности Российской Федерации в арктической зоне и на Дальнем Востоке вдоль маршрутов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора", - говорится в сообщении.
Модератором сессии выступит заместитель министра МЧС России, генерал-полковник Виктор Яцуценко. В дискуссии также примут участие представители федеральных органов власти и профильных организаций.
Участники сессии обсудят меры безопасности для территорий, морских акваторий и воздушного пространства вдоль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также логистические решения по повышению уровня безопасности в Арктике и на Дальнем Востоке.
"Особое внимание будет уделено предложениям, вошедшим в проект документа стратегического планирования "Единый план мероприятий проекта комплексного развития арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора". России важно укреплять связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и особое внимание на форуме уделено технологическому развитию, международной кооперации, логистике и инвестиционным проектам, напрямую влияющим на качество жизни людей", - резюмирует МЧС России.
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь.
В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий различного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.