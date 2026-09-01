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Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкций против России - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкций против России
Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкций против России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкций против России
Великобритания в понедельник объявила о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционнного режима против России, в частности Лондон увеличит штрафы для | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:48+0300
2026-09-01T03:48+0300
великобритания
лондон
москва
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Великобритания в понедельник объявила о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционнного режима против России, в частности Лондон увеличит штрафы для нарушителей, сообщило казначейство страны. "Министр (финансов Джон Хили - ред.) удвоит максимальный размер штрафа, который управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) может налагать - с 50% до 100% от суммы нарушения санкционного режима", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства. Кроме того, согласно тексту релиза, британские власти выпустили общенациональное предупреждение против российской системы международных платежей A7. Отмечается, что эта мера якобы призвана помочь частному сектору в борьбе с уклонением от санкций. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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40
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великобритания, лондон, москва, владимир путин
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСКВА, Владимир Путин
03:48 01.09.2026
 
Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкций против России

Великобритания увеличит штрафы для нарушителей санкционного режима против России

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Великобритания в понедельник объявила о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционнного режима против России, в частности Лондон увеличит штрафы для нарушителей, сообщило казначейство страны.
"Министр (финансов Джон Хили - ред.) удвоит максимальный размер штрафа, который управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) может налагать - с 50% до 100% от суммы нарушения санкционного режима", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства.
Кроме того, согласно тексту релиза, британские власти выпустили общенациональное предупреждение против российской системы международных платежей A7. Отмечается, что эта мера якобы призвана помочь частному сектору в борьбе с уклонением от санкций.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМОСКВАВладимир Путин
 
 
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