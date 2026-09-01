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Восточный экономический форум открывается во Владивостоке

Восточный экономический форум открывается во Владивостоке - 01.09.2026, ПРАЙМ

Восточный экономический форум открывается во Владивостоке

Восточный экономический форум во вторник в одиннадцатый раз открывается на острове Русском во Владивостоке, в этом году мероприятие соберет участников из... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

мировая экономика

владивосток

китай

монголия

владимир путин

юрий ушаков

дин сюэсян

вэф

вкс

госсовет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Восточный экономический форум во вторник в одиннадцатый раз открывается на острове Русском во Владивостоке, в этом году мероприятие соберет участников из порядка 70 стран. Главная тема ВЭФ этого года - "Дальний Восток – развитие во благо людей". Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки во Владивосток примет участие в ВЭФ. Второго сентября он проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, также Путину представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Далее в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин 2 сентября во Владивостоке примет премьер-министра Монголии Ням-Осорын Учрала. Также 2 сентября он проведет встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Третьего сентября Путин проведет переговоры в формате делового завтрака с президентом Индонезии Прабово Субианто. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с российским лидером выступят президент Республики Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Республики Союз Мьянма Ньоу Со и заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян. Кремль сообщал, что перед началом заседания российский лидер кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, чтобы выступить и потом ответить на вопросы. Ушаков отмечал, что Путин на пленарной сессии ВЭФ-2026 выступит с большой речью. В этом году на форуме ожидается свыше 5 тысяч участников из порядка 70 стран, в том числе из Индии, Мьянмы, Китая, Монголии, Лаоса и ряда других стран АСЕАН. На полях ВЭФ пройдет свыше 70 деловых мероприятий, круглых столов и панельных дискуссий. В том числе состоятся бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Монголия, Россия-Вьетнам, Россия-Индия. Деловая программа форума включает свыше 100 сессий. В этом году она разделена на пять тематических блоков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики", сообщал в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Одна из ключевых в деловой программе ВЭФ-2026 - тема развития гражданской беспилотной авиации и внедрения автономного транспорта, ей будет посвящена специальная сессия. Первого сентября в рамках ВЭФ состоится Форум креативных индустрий, в нем примут участие эксперты отрасли из России, Китая, Индии, Индонезии, ОАЭ, Республики Корея и других стран. Платформа "Территория инноваций" фонда Росконгресс представит технологические проекты для опережающего развития Дальнего Востока. Выставка "Улица Дальнего Востока" по традиции откроется в первый день форума, главной темой церемонии станет "Дальний Восток – единство в наших сердцах". На выставке свои стенды представят регионы Дальнего Востока, Минспорта России, Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, также откроется пространство "Дом сокола" и экспозиция Центра "ВОИН". В рамках церемонии открытия выставки будет дан старт IV Международному форуму "День сокола". Его центральным событием станет пленарная сессия "Живые символы: сохранение соколиных – от традиций до современных программ". Ее участники обсудят научные достижения, международное взаимодействие и лучшие практики сохранения птиц семейства соколиных. Участников и гостей ВЭФ ждет обширная культурная программа. В рамках форума пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны": выставки, концерты и просветительские проекты смогут посетить все желающие. Второго сентября на центральной площади Владивостока состоится праздник "Душа России. Язык, который понимают все", где выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Гарик Сукачев, Валерия Bearwolf, Клава Кока, Люся Чеботина, а также артисты из Китая WEIYI и KAI. Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

владивосток

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, владивосток, китай, монголия, владимир путин, юрий ушаков, дин сюэсян, вэф, вкс, госсовет