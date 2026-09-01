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Nesma Airlines запустила прямой рейс из Москвы в Эль-Аламейн
Nesma Airlines запустила прямой рейс из Москвы в Эль-Аламейн - 01.09.2026, ПРАЙМ
Nesma Airlines запустила прямой рейс из Москвы в Эль-Аламейн
Еще одна египетская авиакомпания, Nesma Airlines, запустила прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" на египетский курорт Эль-Аламейн, сообщила воздушная... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:33+0300
2026-09-01T13:33+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Еще одна египетская авиакомпания, Nesma Airlines, запустила прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" на египетский курорт Эль-Аламейн, сообщила воздушная гавань. "К "египетским Мальдивам" из "Внуково" - новое направление от Nesma Airlines. Из международного аэропорта "Внуково" теперь можно улететь на еще один египетский курорт — в Эль-Аламейн (аэропорт Дабаа). Сегодня оттуда прибыл первый рейс", - говорится в сообщении. Авиакомпания будет выполнять по новому маршруту один рейс в неделю, отметили во "Внуково". "От Эль-Аламейна менее сотни километров до колоритной Александрии. Так что пляжный отдых можно совместить с познавательными экскурсиями", - добавили в аэропорту. В августе авиакомпания Air Cairo выполнила первые рейсы по маршруту Эль-Аламейн – Москва. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Внуково, Azur Air, Red Wings
Nesma Airlines запустила прямой рейс из Москвы в Эль-Аламейн
Египетская авиакомпания Nesma Airlines запустила прямой рейс из "Внуково" в Эль-Аламейн
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Еще одна египетская авиакомпания, Nesma Airlines, запустила прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" на египетский курорт Эль-Аламейн, сообщила воздушная гавань.
"К "египетским Мальдивам" из "Внуково" - новое направление от Nesma Airlines. Из международного аэропорта "Внуково" теперь можно улететь на еще один египетский курорт — в Эль-Аламейн (аэропорт Дабаа). Сегодня оттуда прибыл первый рейс", - говорится в сообщении.
Авиакомпания будет выполнять по новому маршруту один рейс в неделю, отметили во "Внуково".
"От Эль-Аламейна менее сотни километров до колоритной Александрии. Так что пляжный отдых можно совместить с познавательными экскурсиями", - добавили в аэропорту.
В августе авиакомпания Air Cairo выполнила первые рейсы по маршруту Эль-Аламейн – Москва. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.