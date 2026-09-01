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СМИ: британские военные ждут, что оборонные расходы займут 3% от ВВП

СМИ: британские военные ждут, что оборонные расходы займут 3% от ВВП - 01.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: британские военные ждут, что оборонные расходы займут 3% от ВВП

Британские военные по-прежнему рассчитывают, что министерство финансов к 2030 году добьется того, что оборонные расходы займут 3% от ВВП страны, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:40+0300

2026-09-01T15:40+0300

2026-09-01T15:48+0300

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Британские военные по-прежнему рассчитывают, что министерство финансов к 2030 году добьется того, что оборонные расходы займут 3% от ВВП страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщала, что министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи министром обороны. "Британские военные по-прежнему ожидают, что Джон Хили возьмет на себя обязательство тратить 3% от ВВП на оборону к 2030 году, несмотря на сообщения о том, что министр финансов отказался от своих прежних амбиций по достижению этой цели", - пишет агентство. При этом, по словам источников, минфин не успеет объявить о поставленной цели в конце октября, когда будет опубликован бюджет на следующий год и отложит решение на следующий год. Издание отмечает, что на данный момент нет ясности относительно того, откуда минфин возьмет деньги на дополнительное финансирование. Бюджет на следующий год будет направлен на закрытие дыры в военном бюджете в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,8 миллиарда долларов). Именно такой суммы не хватает для финансирования долгосрочного плана оборонных инвестиций, принятого ранее в этом году. В прошлом году Хили, будучи министром обороны, заявил о том, что Британия должна тратить 3% своего ВВП на оборону к 2030 году и 3,5% к 2035 году в рамках задачи по увеличению военных расходов, поставленной перед НАТО. В июне Хили ушел в отставку с поста главы МО из-за недостаточного финансирования оборонного бюджета. Ранее старший преподаватель кафедры британской политики Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнс в комментарии РИА Новости назвал ироничным назначение Хили министром финансов после его ухода из МО из-за конфликта вокруг финансирования обороны. В конце июня британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. При этом, согласно заявлению бывшего министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.

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мировая экономика, великобритания, financial times, нато