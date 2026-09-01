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Volkswagen утвердил сроки закрытия четырех ключевых заводов в Германии

Volkswagen утвердил сроки закрытия четырех ключевых заводов в Германии - 01.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen утвердил сроки закрытия четырех ключевых заводов в Германии

Руководство автоконцерна Volkswagen единогласно утвердило сроки прекращения выпуска автомобилей на четырех ключевых заводах в Германии, сообщает издание... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T20:37+0300

2026-09-01T20:37+0300

2026-09-01T20:37+0300

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БЕРЛИН, 1 сен - ПРАЙМ. Руководство автоконцерна Volkswagen единогласно утвердило сроки прекращения выпуска автомобилей на четырех ключевых заводах в Германии, сообщает издание WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет компании. Собеседники издания в автоконцерне, говоря о ситуации в Volkswagen, сравнили его с "Титаником", который, по их словам, уже врезался в айсберг. "Производство (на заводе - ред.) в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере - в 2032 году, а в Неккарзульме - в 2034 году", - говорится в публикации. Сообщается, что производство будет перенесено на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу. По данным издания, немецкие заводы могут избежать закрытия при условии снижения издержек с текущих 6490 евро за автомобиль до общеевропейских 2832 евро к лету 2027 года, однако эксперты считают это нереальным. Помимо этого, ради экономии 50 миллиардов евро Volkswagen намерен полностью ликвидировать бренд Seat, с 2030 года снять с производства электромобиль Porsche Taycan и распродать доли в 700 дочерних структурах, включая Ducati и Traton. В автоконцерне запланировано также сокращение нескольких тысяч управленческих должностей. Агентство Блумберг сообщало 24 августа, что Volkswagen запланировал сокращения, которые могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме ранее заявил, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.

германия

чехия

словакия

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бизнес, промышленность, германия, чехия, словакия, volkswagen, seat