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Южнокорейская вона в августе подорожала к доллару на 3,41%

Южнокорейская вона в августе подорожала к доллару на 3,41% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Южнокорейская вона в августе подорожала к доллару на 3,41%

Южнокорейская вона в августе сильнее остальных ведущих мировых валют подорожала к доллару - ее курс в течение месяца укрепился на 3,41%, следует из анализа РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:18+0300

2026-09-01T03:18+0300

2026-09-01T03:18+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская вона в августе сильнее остальных ведущих мировых валют подорожала к доллару - ее курс в течение месяца укрепился на 3,41%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Кроме нее в тройку самых подорожавших к доллару валют также вошли израильский шекель (на 2,69%) и шри-ланкийская рупия (2,42%). Также заметно укрепились к доллару США новый тайваньский доллар (на 2,39%) и казахстанский тенге (на 2,32%). При этом курс рубля ослабел к доллару на 6,71%. Кроме того, к американской валюте заметно подешевели колумбийское песо (на 2,81%) и бразильский реал (на 2,17%). Ослабление рубля в августе выглядит как нормализация курса после периода его чрезмерного укрепления, пояснил РИА Новости инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Длительное время рубль был, скорее, в стадии переукрепления, соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее словам, это даже могло создавать проблемы компаниям-экспортерам и бюджету. На российскую валюту, отмечает Бахтин, давят сокращение экспортной выручки и изменение операций Минфина: с августа ведомство перешло к покупкам валюты и золота объемом около 6,5 миллиарда рублей в день. При этом текущий курс рубля уже ближе к фундаментально более комфортным для российской экономики уровням. Такой курс лучше поддерживает доходы экспортеров и бюджет, а также снижает давление на конкурентоспособность российского производства, подчеркивает аналитик. "Пока снова ожидать укрепления рубля не стоит. Для этого необходимы рост или стабилизация цен на нефть, увеличение экспортной выручки, более жесткие параметры бюджетного правила и сохранение привлекательности рублевых инструментов. А дополнительную поддержку рублю могло бы дать улучшение геополитической ситуации и снижение санкционных рисков", - прогнозирует Бахтин. Аналогичную динамику валютного курса ожидает и Рокотянская. "Если говорить о перспективах рубля на более отдаленную перспективу, скажем, на 2-е полугодие, то здесь выше вероятность продолжения тенденции на ослабление рубля", - полагает она.

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рынок, финансы, сша, александр бахтин, "бкс мир инвестиций", минфин