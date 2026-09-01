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"Мы к этому не готовы": в США заявили о приближении мировой войны - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Мы к этому не готовы": в США заявили о приближении мировой войны
"Мы к этому не готовы": в США заявили о приближении мировой войны - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Мы к этому не готовы": в США заявили о приближении мировой войны
Угроза мировой войны между крупными державами стала выше, чем когда-либо за последние десятилетия, пишет историк Маргарет Макмиллан в колонке для New York Times | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:06+0300
2026-09-01T12:06+0300
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Угроза мировой войны между крупными державами стала выше, чем когда-либо за последние десятилетия, пишет историк Маргарет Макмиллан в колонке для New York Times под названием "Грядет новый мировой порядок. Мы к этому не готовы"."Мировая война не является неизбежной, но угроза катастрофического конфликта между крупными и хорошо вооруженными державами сейчас ближе, чем когда-либо за последние десятилетия", — заявила она.Макмиллан отметила, что программа данных о конфликтах Уппсальского университета зафиксировала в 2026 году 65 конфликтов на государственном уровне, что стало самым высоким показателем с 1946 года.Среди главных рисков историк назвала возможный распад НАТО, войну между Китаем и США из-за Тайваня, а также рост напряженности из-за конкуренции за ресурсы на фоне климатических изменений."Мы вступили в новую эпоху хаоса. Мы должны подготовиться, и это начинается с честного признания серьезности момента, в котором мы находимся, и принятия того факта, что наша хрупкая система дает сбой", — добавила Макмиллан.
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мировая экономика, китай, сша, нато, война, общество
Мировая экономика, КИТАЙ, США, НАТО, война, Общество
12:06 01.09.2026
 
"Мы к этому не готовы": в США заявили о приближении мировой войны

Макмиллан: угроза мировой войны между крупными державами стала выше, чем когда-либо

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Угроза мировой войны между крупными державами стала выше, чем когда-либо за последние десятилетия, пишет историк Маргарет Макмиллан в колонке для New York Times под названием "Грядет новый мировой порядок. Мы к этому не готовы".
"Мировая война не является неизбежной, но угроза катастрофического конфликта между крупными и хорошо вооруженными державами сейчас ближе, чем когда-либо за последние десятилетия", — заявила она.
Макмиллан отметила, что программа данных о конфликтах Уппсальского университета зафиксировала в 2026 году 65 конфликтов на государственном уровне, что стало самым высоким показателем с 1946 года.
Среди главных рисков историк назвала возможный распад НАТО, войну между Китаем и США из-за Тайваня, а также рост напряженности из-за конкуренции за ресурсы на фоне климатических изменений.
"Мы вступили в новую эпоху хаоса. Мы должны подготовиться, и это начинается с честного признания серьезности момента, в котором мы находимся, и принятия того факта, что наша хрупкая система дает сбой", — добавила Макмиллан.
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