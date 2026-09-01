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Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК
Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК - 01.09.2026, ПРАЙМ
Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Альфа-банка признали за... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:57+0300
2026-09-01T10:10+0300
финансы
банки
россия
москва
альфа-банк
вс рф
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Альфа-банка признали за ним права кредитора по требованиям к АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в размере около 50,8 миллиона долларов (около 4,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, коллегия ВС РФ отклонила кассационную жалобу ГТЛК на решение арбитражного суда Москвы и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Московского округа. Суды трех инстанций полностью удовлетворили исковые требования. Однако судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассацию ГТЛК, признала изложенные в ней доводы заслуживающими внимания и передала дело в коллегию. Спор связан с еврооблигациями GTLK Europe, бывшей "дочки" ГТЛК. Альфа-банк и Societe Generale 25 марта 2022 года заключили соглашение, по которому французская компания должна была передать Альфа-банку еврооблигации GTLK Europe номинальной стоимостью 45 миллионов долларов. Гарантом эмитента выступила ГТЛК. Несмотря на инструкции от Societe Generale, депозитарий Euroclear, где учитываются бумаги, в марте 2022 года не произвел смену собственника, что стало основанием для подачи иска. Суды удовлетворили требования Альфа-банка, признав за ним право требовать от ГТЛК 45 миллионов долларов номинальной стоимости еврооблигаций и около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по ним. В кассационной жалобе в ВС РФ ответчик указал, что на дату рассмотрения спора и после погашения облигаций 31 мая 2024 года держателем в системе Euroclear оставалась французская компания и признание прав кредитора за Альфа-банком при сохранении в реестре сведений о Societe Generale как о держателе создает риск двойного взыскания с ответчика. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, россия, москва, альфа-банк, вс рф, societe generale
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Альфа-банк, ВС РФ, Societe Generale
09:57 01.09.2026 (обновлено: 10:10 01.09.2026)
 
Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК

ВС поддержал Альфа-банка в споре с ГТЛК из-за облигаций на 50,8 миллиона долларов

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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Альфа-банка признали за ним права кредитора по требованиям к АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в размере около 50,8 миллиона долларов (около 4,4 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, коллегия ВС РФ отклонила кассационную жалобу ГТЛК на решение арбитражного суда Москвы и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Московского округа.
Суды трех инстанций полностью удовлетворили исковые требования. Однако судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассацию ГТЛК, признала изложенные в ней доводы заслуживающими внимания и передала дело в коллегию.
Спор связан с еврооблигациями GTLK Europe, бывшей "дочки" ГТЛК. Альфа-банк и Societe Generale 25 марта 2022 года заключили соглашение, по которому французская компания должна была передать Альфа-банку еврооблигации GTLK Europe номинальной стоимостью 45 миллионов долларов. Гарантом эмитента выступила ГТЛК.
Несмотря на инструкции от Societe Generale, депозитарий Euroclear, где учитываются бумаги, в марте 2022 года не произвел смену собственника, что стало основанием для подачи иска.
Суды удовлетворили требования Альфа-банка, признав за ним право требовать от ГТЛК 45 миллионов долларов номинальной стоимости еврооблигаций и около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по ним.
В кассационной жалобе в ВС РФ ответчик указал, что на дату рассмотрения спора и после погашения облигаций 31 мая 2024 года держателем в системе Euroclear оставалась французская компания и признание прав кредитора за Альфа-банком при сохранении в реестре сведений о Societe Generale как о держателе создает риск двойного взыскания с ответчика.
ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
 
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