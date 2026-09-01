https://1prime.ru/20260901/vs-872861618.html

Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК

Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК - 01.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал Альфа-банк в споре с ГТЛК

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Альфа-банка признали за... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:57+0300

2026-09-01T09:57+0300

2026-09-01T10:10+0300

финансы

банки

россия

москва

альфа-банк

вс рф

societe generale

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872861618.jpg?1788246601

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Альфа-банка признали за ним права кредитора по требованиям к АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в размере около 50,8 миллиона долларов (около 4,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Как говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости, коллегия ВС РФ отклонила кассационную жалобу ГТЛК на решение арбитражного суда Москвы и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Московского округа. Суды трех инстанций полностью удовлетворили исковые требования. Однако судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассацию ГТЛК, признала изложенные в ней доводы заслуживающими внимания и передала дело в коллегию. Спор связан с еврооблигациями GTLK Europe, бывшей "дочки" ГТЛК. Альфа-банк и Societe Generale 25 марта 2022 года заключили соглашение, по которому французская компания должна была передать Альфа-банку еврооблигации GTLK Europe номинальной стоимостью 45 миллионов долларов. Гарантом эмитента выступила ГТЛК. Несмотря на инструкции от Societe Generale, депозитарий Euroclear, где учитываются бумаги, в марте 2022 года не произвел смену собственника, что стало основанием для подачи иска. Суды удовлетворили требования Альфа-банка, признав за ним право требовать от ГТЛК 45 миллионов долларов номинальной стоимости еврооблигаций и около 5,8 миллиона долларов купонного дохода по ним. В кассационной жалобе в ВС РФ ответчик указал, что на дату рассмотрения спора и после погашения облигаций 31 мая 2024 года держателем в системе Euroclear оставалась французская компания и признание прав кредитора за Альфа-банком при сохранении в реестре сведений о Societe Generale как о держателе создает риск двойного взыскания с ответчика. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, москва, альфа-банк, вс рф, societe generale