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ВТБ начал широкое использование цифрового рубля

ВТБ начал широкое использование цифрового рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ начал широкое использование цифрового рубля

ВТБ начал широкое использование цифрового рубля, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:26+0300

2026-09-01T01:26+0300

2026-09-01T01:26+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ начал широкое использование цифрового рубля, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "С 1 сентября у клиентов ВТБ появляется возможность использования цифрового рубля. Клиенты банка - физлица и компании - могут открыть счет в цифровых рублях через банк и проводить операции с новой формой российской национальной валюты", - говорится в сообщении. Клиентам-физическим лицам функционал цифрового рубля станет поэтапно доступен в приложении "ВТБ Онлайн" версии 20.16 и выше для Android, отмечается в сообщении. Открыть счет по желанию можно во вкладке "Все мои продукты и счета", для этого нужно будет дать согласие через "Госуслуги", поясняет банк. Счет появится в онлайн-банке как еще один продукт, его, согласно правилам Банка России, можно пополнять на сумму до 300 тысяч рублей в день, напоминает ВТБ. Клиентам доступны переводы по номеру телефона и оплата по QR-коду (если у получателя открыт счет в цифровых рублях), государственные платежи, а также возможность перевести цифровые рубли на свой безналичный счет и затем снять в банкомате или кассе без комиссий, отмечается в сообщении. Клиентам среднего и малого бизнеса открытие счета в цифровых рублях доступно в интернет-банке "Бизнес" платформы ВТБ. После открытия счета они могут совершать операции в цифровых рублях: просмотр баланса счета цифрового рубля, переводы в пользу государства и юридическим лицам, также имеющим счет в цифровых рублях. "Кроме того, клиенты СМБ, использующие интернет-эквайринг и POS-терминалы эквайринговой сети ВТБ, могут подключить прием оплаты в цифровых рублях от физических лиц. Для этого покупатель сканирует на кассе или в интернет-магазине универсальный платежный код, который включает сразу несколько способов оплаты на выбор и выбирает оплату цифровыми рублями", - также говорится в сообщении. Средства зачисляются на счет продавца в цифровых рублях в Банке России в режиме реального времени. До конца 2026 года операции по приему платежей в новой форме национальной валюты не облагаются комиссией, отмечается в сообщении. Также сообщается, что крупный корпоративный бизнес может открыть счет цифрового рубля в ВТБ через систему "ВТБ Бизнес-онлайн" в разделе "Цифровой рубль" и получить специальные ключи электронной подписи. В цифровом рубле уже предусмотрены все необходимые виды операций: управление счетом, просмотр баланса, операции приема платежей от физических лиц, переводы между юридическими лицами и в пользу государства, сообщает ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, втб, банк россии