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ВТБ запустил детский онлайн-банк - 01.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ запустил детский онлайн-банк
ВТБ запустил детский онлайн-банк - 01.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ запустил детский онлайн-банк
ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:52+0300
2026-09-01T15:55+0300
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финансы
бизнес
владивосток
втб
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Сервис уже доступен клиентам в "ВТБ Онлайн", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова. В основе концепции детского банка ВТБ – идея "банк растет вместе с ребенком": интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка. Детский банк ориентирован на три возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. "Деньги любят взрослый и ответственный подход с ранних лет, поэтому детский банк – удобный способ познать все нюансы трат и накоплений. Мы решили, что наш сервис должен меняться вместе с ребенком и расти вместе с ним, поэтому все доступы будут предоставляться в зависимости от его возраста… Такой подход позволит ребятам понять, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет", – прокомментировал Горшков. Детский банк реализован как отдельный кабинет в "ВТБ Онлайн". Вход в него доступен по номеру телефона ребенка, отличному от номера взрослого. Для входа у ребенка должна быть детская карта или платежный стикер, которые выпускаются к счету взрослого, пояснили в банке. Детям доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи и чат-бот с ответами про финансы. Также ребята могут оплачивать свои покупки одним касанием смартфона с помощью сервиса ВТБ Pay. Родители в своем приложении могут настраивать лимиты дневных и месячных трат, ставить ограничения по операциям, просматривать баланс и историю трат ребенка. В дальнейшем функционал и для детей, и для родителей будет расширяться, обещает ВТБ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
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банки, финансы, бизнес, владивосток, втб, вэф
Банки, Финансы, Бизнес, Владивосток, ВТБ, ВЭФ, ВЭФ-2026
15:52 01.09.2026 (обновлено: 15:55 01.09.2026)
 
ВТБ запустил детский онлайн-банк

ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026.
"ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Сервис уже доступен клиентам в "ВТБ Онлайн", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова.
В основе концепции детского банка ВТБ – идея "банк растет вместе с ребенком": интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка. Детский банк ориентирован на три возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет.
"Деньги любят взрослый и ответственный подход с ранних лет, поэтому детский банк – удобный способ познать все нюансы трат и накоплений. Мы решили, что наш сервис должен меняться вместе с ребенком и расти вместе с ним, поэтому все доступы будут предоставляться в зависимости от его возраста… Такой подход позволит ребятам понять, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет", – прокомментировал Горшков.
Детский банк реализован как отдельный кабинет в "ВТБ Онлайн". Вход в него доступен по номеру телефона ребенка, отличному от номера взрослого. Для входа у ребенка должна быть детская карта или платежный стикер, которые выпускаются к счету взрослого, пояснили в банке.
Детям доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи и чат-бот с ответами про финансы. Также ребята могут оплачивать свои покупки одним касанием смартфона с помощью сервиса ВТБ Pay.
Родители в своем приложении могут настраивать лимиты дневных и месячных трат, ставить ограничения по операциям, просматривать баланс и историю трат ребенка. В дальнейшем функционал и для детей, и для родителей будет расширяться, обещает ВТБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БанкиФинансыБизнесВладивостокВТБВЭФ
 
 
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