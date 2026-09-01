https://1prime.ru/20260901/vtb-872883698.html

ВТБ запустил детский онлайн-банк

ВТБ запустил детский онлайн-банк - 01.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ запустил детский онлайн-банк

ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:52+0300

2026-09-01T15:52+0300

2026-09-01T15:55+0300

банки

финансы

бизнес

владивосток

втб

вэф

вэф-2026

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872883698.jpg?1788267333

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность, сообщает банк в рамках ВЭФ-2026. "ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Сервис уже доступен клиентам в "ВТБ Онлайн", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Георгия Горшкова. В основе концепции детского банка ВТБ – идея "банк растет вместе с ребенком": интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка. Детский банк ориентирован на три возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. "Деньги любят взрослый и ответственный подход с ранних лет, поэтому детский банк – удобный способ познать все нюансы трат и накоплений. Мы решили, что наш сервис должен меняться вместе с ребенком и расти вместе с ним, поэтому все доступы будут предоставляться в зависимости от его возраста… Такой подход позволит ребятам понять, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет", – прокомментировал Горшков. Детский банк реализован как отдельный кабинет в "ВТБ Онлайн". Вход в него доступен по номеру телефона ребенка, отличному от номера взрослого. Для входа у ребенка должна быть детская карта или платежный стикер, которые выпускаются к счету взрослого, пояснили в банке. Детям доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи и чат-бот с ответами про финансы. Также ребята могут оплачивать свои покупки одним касанием смартфона с помощью сервиса ВТБ Pay. Родители в своем приложении могут настраивать лимиты дневных и месячных трат, ставить ограничения по операциям, просматривать баланс и историю трат ребенка. В дальнейшем функционал и для детей, и для родителей будет расширяться, обещает ВТБ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, владивосток, втб, вэф