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Wildberries запустила проект по привлечению финансирования для продавцов
Wildberries запустила проект по привлечению финансирования для продавцов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Wildberries запустила проект по привлечению финансирования для продавцов
Wildberries провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) - первые три бизнеса уже... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:28+0300
2026-09-01T10:28+0300
2026-09-01T10:28+0300
бизнес
финансы
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Wildberries провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) - первые три бизнеса уже привлекли 24,4 миллиона рублей, рассказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства компании Юлия Полетаева. ЦФА - цифровой аналог облигаций. С помощью ЦФА бизнес может привлекать финансирование для развития, например, финансирования закупок товаров, оборудования для производства. Наряду с облигациями и банковскими кредитами ЦФА дают возможность привлечь дополнительные денежные средства для своей компании, предложив такие активы рыночным покупателям - юридическим или физическим лицам. "РВБ провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries с использованием цифровых финансовых активов", - сказала Полетаева, выступая на ВЭФ-2026. В рамках пилота собственные ЦФА выпустили три продавца - два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Совокупный объем привлеченного финансирования составил 24,4 миллиона рублей, сроки выпусков - от трех до шести месяцев. "Преимущества ЦФА - скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов. Именно поэтому мы считаем, что ЦФА - это один их самых перспективных инструментов для малого и среднего бизнеса, и активно развиваем этот механизм", - пояснила представитель компании. По ее словам, пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries, о создании которого компания объявила в июне 2026 года. Его основной задачей стала практическая отработка полного процесса привлечения финансирования - от подготовки продавца и выпуска ЦФА до их приобретения инвестором. Отмечается, что ЦФА могут существенно расширить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса. "Полученный в ходе пилота опыт позволит упростить последующие выпуски и сформировать модель взаимодействия между продавцами Wildberries и потенциальными инвесторами. Следующий шаг для нас - подготовка к масштабированию проекта", - заключила Полетаева. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бизнес, финансы, владивосток, wildberries, цфа, вэф
Бизнес, Финансы, Владивосток, Wildberries, ЦФА, ВЭФ
Wildberries запустила проект по привлечению финансирования для продавцов
Wildberries провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Wildberries провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) - первые три бизнеса уже привлекли 24,4 миллиона рублей, рассказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства компании Юлия Полетаева.
ЦФА - цифровой аналог облигаций. С помощью ЦФА бизнес может привлекать финансирование для развития, например, финансирования закупок товаров, оборудования для производства. Наряду с облигациями и банковскими кредитами ЦФА
дают возможность привлечь дополнительные денежные средства для своей компании, предложив такие активы рыночным покупателям - юридическим или физическим лицам.
"РВБ провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries
с использованием цифровых финансовых активов", - сказала Полетаева, выступая на ВЭФ-2026.
В рамках пилота собственные ЦФА выпустили три продавца - два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Совокупный объем привлеченного финансирования составил 24,4 миллиона рублей, сроки выпусков - от трех до шести месяцев.
"Преимущества ЦФА - скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов. Именно поэтому мы считаем, что ЦФА - это один их самых перспективных инструментов для малого и среднего бизнеса, и активно развиваем этот механизм", - пояснила представитель компании.
По ее словам, пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries, о создании которого компания объявила в июне 2026 года. Его основной задачей стала практическая отработка полного процесса привлечения финансирования - от подготовки продавца и выпуска ЦФА до их приобретения инвестором.
Отмечается, что ЦФА могут существенно расширить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса.
"Полученный в ходе пилота опыт позволит упростить последующие выпуски и сформировать модель взаимодействия между продавцами Wildberries и потенциальными инвесторами. Следующий шаг для нас - подготовка к масштабированию проекта", - заключила Полетаева.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.