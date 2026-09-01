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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,93 рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,93 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,93 рубля - 01.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,93 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:18+0300
2026-09-01T19:18+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 17 копеек, закрыв торги на отметке 12,93 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
19:18 01.09.2026
 
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,93 рубля

Курс юаня по итогам торгов на Московской бирже вырос до 12,93 рубля

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос по отношению к рублю до 12,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 17 копеек, закрыв торги на отметке 12,93 рубля.
 
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