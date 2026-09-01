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В Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая
В Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая
Международный мультимодальный логистический комплекс "Забайкальск", который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:16+0300
2026-09-01T15:31+0300
россия
бизнес
китай
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Международный мультимодальный логистический комплекс "Забайкальск", который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае, в проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. "Подписали соглашение о намерениях с компанией "Маньчжурская международная торговая компания "Чжунфэй". Совместно мы приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта — Международного мультимодального логистического комплекса "Забайкальск". Это создание нового сухопутного энергетического коридора между Россией и Китаем", - написал Осипов в своем Тelegram-канале. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. Общий объем инвестиций составит не менее 10 миллиардов рублей: на площади комплекса в 40 гектаров разместятся железнодорожные станции, контейнерный терминал, таможенная зона и современные энергомощности, проект обеспечит 240 рабочих мест с комфортными условиями труда, уточнил глава региона. "Комплекс будет использовать современные стандарты хранения и перевалки грузов... Резиденты ТОР "Забайкалье" получат преференции, что сделает проект еще более эффективным", - отметил Осипов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, китай, владивосток, вэф
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ
15:16 01.09.2026 (обновлено: 15:31 01.09.2026)
 
В Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая

Осипов: в Забайкалье создадут логистический комплекс для энергосвязи России и Китая

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Международный мультимодальный логистический комплекс "Забайкальск", который станет новым сухопутным энергетическим коридором между Россией и Китаем, создадут в Забайкальском крае, в проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Подписали соглашение о намерениях с компанией "Маньчжурская международная торговая компания "Чжунфэй". Совместно мы приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта — Международного мультимодального логистического комплекса "Забайкальск". Это создание нового сухопутного энергетического коридора между Россией и Китаем", - написал Осипов в своем Тelegram-канале.
Документ подписан на полях Восточного экономического форума.
Общий объем инвестиций составит не менее 10 миллиардов рублей: на площади комплекса в 40 гектаров разместятся железнодорожные станции, контейнерный терминал, таможенная зона и современные энергомощности, проект обеспечит 240 рабочих мест с комфортными условиями труда, уточнил глава региона.
"Комплекс будет использовать современные стандарты хранения и перевалки грузов... Резиденты ТОР "Забайкалье" получат преференции, что сделает проект еще более эффективным", - отметил Осипов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙВладивостокВЭФ
 
 
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