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Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ
Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ
Законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:52+0300
2026-09-01T04:52+0300
2026-09-01T04:52+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев, сообщает издание Politico.
Сенат США ранее подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает 100%-е пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500%-е - на весь импорт из РФ в США. Во вторник документ передали в палату представителей, но рассматривать его там начнут только в сентябре.
"Теперь законопроект серьезно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов, недостатком энтузиазма республиканцев", - сообщает издание.
Как отмечает Politico, неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку республиканцев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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мировая экономика, общество , сша, запад, владимир путин, politico
Мировая экономика, Общество , США, ЗАПАД, Владимир Путин, Politico
Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ
Politico: законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией республиканцев
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев, сообщает издание Politico.
Сенат США ранее подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает 100%-е пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500%-е - на весь импорт из РФ в США. Во вторник документ передали в палату представителей, но рассматривать его там начнут только в сентябре.
"Теперь законопроект серьезно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов, недостатком энтузиазма республиканцев", - сообщает издание.
Как отмечает Politico, неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку республиканцев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.