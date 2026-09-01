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Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ

Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Законопроект о санкциях против России столкнулся с оппозицией, пишут СМИ

Законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:52+0300

2026-09-01T04:52+0300

2026-09-01T04:52+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев, сообщает издание Politico. Сенат США ранее подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России. Инициатива предусматривает 100%-е пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500%-е - на весь импорт из РФ в США. Во вторник документ передали в палату представителей, но рассматривать его там начнут только в сентябре. "Теперь законопроект серьезно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов, недостатком энтузиазма республиканцев", - сообщает издание. Как отмечает Politico, неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку республиканцев. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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мировая экономика, общество , сша, запад, владимир путин, politico