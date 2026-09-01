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Заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 65%

Заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 65% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 65%

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 65%, но осталась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года, а на | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:15+0300

2026-09-01T09:15+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 65%, но осталась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года, а на рекордном минимуме показатель оставался весь август, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на конец газовых суток 30 августа (завершились утром 31 августа) страны Евросоюза закачали в свои ПХГ 0,36 миллиарда кубометров газа, увеличив запасы на 0,36 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 65,3 миллиарда кубометров газа, или 65,09%. На таком низком уровне запасы газа не находились никогда. Текущий показатель ниже на 16,8 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет. В конце июля ПХГ были заполнены на минимуме с 2021 года. Однако по итогам газовых суток 1 августа (завершились утром 2 августа) заполненность хранилищ, составив 57,09%, оказалась на историческом антирекорде. В прошлые годы на эту дату показатель был выше 60%. В итоге весь август запасы ежедневно демонстрировали рекордно минимальный уровень. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе, а недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой, спрогнозировала в июле компания "Газпром". По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

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газ, европа, ормузский пролив, ес, газпром, ек