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Эксперт объяснил высокие зарплаты сварщиков в России
Эксперт объяснил высокие зарплаты сварщиков в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил высокие зарплаты сварщиков в России
Высокие зарплаты сварщиков в России связаны с их востребованностью в разных отраслях экономики, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Высокие зарплаты сварщиков в России связаны с их востребованностью в разных отраслях экономики, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Ранее в сервисе "Авито Работа" сообщили РИА Новости, что во втором квартале 2026 года среднее зарплатное предложение для сварщиков по России составило почти 240 тысяч рублей в месяц. По словам Глушкова, высокий уровень зарплатного предложения в том числе связан с тем, что сварщики востребованы не только в строительстве, но и в других отраслях российской экономики. "Сварщики по темпам прироста заработной платы в числе лидеров. Квалифицированный сварщик-универсал получает сейчас от 250 тысяч рублей в месяц. Такое положение дел связано с тем, что сварщик востребован не только в стройке – он пользуется спросом практически во всех секторах промышленности. За квалифицированного сварщика сегодня борются", – сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, банки, финансы, владивосток, авито работа, вэф
Бизнес, Банки, Финансы, Владивосток, Авито Работа, ВЭФ
Эксперт объяснил высокие зарплаты сварщиков в России
Эксперт Глушков объяснил высокие зарплаты сварщиков в России востребованностью в экономике
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Высокие зарплаты сварщиков в России связаны с их востребованностью в разных отраслях экономики, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей Антон Глушков.
Ранее в сервисе "Авито Работа" сообщили РИА Новости, что во втором квартале 2026 года среднее зарплатное предложение для сварщиков по России составило почти 240 тысяч рублей в месяц.
По словам Глушкова, высокий уровень зарплатного предложения в том числе связан с тем, что сварщики востребованы не только в строительстве, но и в других отраслях российской экономики.
"Сварщики по темпам прироста заработной платы в числе лидеров. Квалифицированный сварщик-универсал получает сейчас от 250 тысяч рублей в месяц. Такое положение дел связано с тем, что сварщик востребован не только в стройке – он пользуется спросом практически во всех секторах промышленности. За квалифицированного сварщика сегодня борются", – сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.