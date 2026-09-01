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Жители Курской области получат до миллиона рублей за утраченный транспорт
Жители Курской области получат до миллиона рублей за утраченный транспорт - 01.09.2026, ПРАЙМ
Жители Курской области получат до миллиона рублей за утраченный транспорт
Жители девяти отселенных муниципалитетов Курской области смогут получить до одного миллиона рублей за утраченный из-за вторжения ВСУ транспорт, сообщил... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:40+0300
2026-09-01T19:40+0300
2026-09-01T19:40+0300
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БРЯНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Жители девяти отселенных муниципалитетов Курской области смогут получить до одного миллиона рублей за утраченный из-за вторжения ВСУ транспорт, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Власти Курской области разработали и утвердили порядок выдачи компенсаций за транспорт, который жители приграничья утратили из-за вторжения ВСУ. Как отметил Хинштейн, это один из самых наболевших вопросов у населения, и он поднимал его перед президентом России Владимиром Путиным. В итоге, по словам Хинштейна, по постановлению правительства России из резервного фонда выделено почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию утерянного транспорта.
"Владельцы утраченной техники смогут получить до 350 тысяч рублей за мотоциклы категорий "L3" и "А"; до одного миллиона рублей — за транспорт категорий "М1", "М1G", "N1", "N1G" и "В". Важно: выплата однократная, пойдет на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории девяти отселенных муниципалитетов", - написал глава региона на платформе "Макс".
Хинштейн уточнил, что речь идет о том транспорте, который после 6 августа 2024 года был именно утрачен, а не просто поврежден. При этом размер компенсации будет определяться по результатам оценки стоимости техники в ее исправном состоянии.
"По всем вопросам и для помощи в написании заявлений можно обращаться в МФЦ — о дате начала приема документов будет сообщено в ближайшее время", - отметил Хинштейн.
Губернатор коснулся и вопроса транспорта, пострадавшего вне приграничья. По его словам, деньги на его ремонт сегодня выплачиваются за счет муниципалитетов.
"Но мы… разрабатываем отдельный порядок для тех, чей транспорт пострадал из-за прилетов ВСУ за пределами девяти отселенных районов", - добавил губернатор.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных.
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общество , александр хинштейн, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф
Общество , Александр Хинштейн, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ
Жители Курской области получат до миллиона рублей за утраченный транспорт
Жители Курской области получат до миллиона рублей за утраченный из-за ВСУ транспорт
БРЯНСК, 1 сен – ПРАЙМ. Жители девяти отселенных муниципалитетов Курской области смогут получить до одного миллиона рублей за утраченный из-за вторжения ВСУ транспорт, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Власти Курской области разработали и утвердили порядок выдачи компенсаций за транспорт, который жители приграничья утратили из-за вторжения ВСУ. Как отметил Хинштейн, это один из самых наболевших вопросов у населения, и он поднимал его перед президентом России Владимиром Путиным. В итоге, по словам Хинштейна, по постановлению правительства России из резервного фонда выделено почти 2,5 миллиарда рублей на компенсацию утерянного транспорта.
"Владельцы утраченной техники смогут получить до 350 тысяч рублей за мотоциклы категорий "L3" и "А"; до одного миллиона рублей — за транспорт категорий "М1", "М1G", "N1", "N1G" и "В". Важно: выплата однократная, пойдет на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории девяти отселенных муниципалитетов", - написал глава региона на платформе "Макс".
Хинштейн уточнил, что речь идет о том транспорте, который после 6 августа 2024 года был именно утрачен, а не просто поврежден. При этом размер компенсации будет определяться по результатам оценки стоимости техники в ее исправном состоянии.
"По всем вопросам и для помощи в написании заявлений можно обращаться в МФЦ — о дате начала приема документов будет сообщено в ближайшее время", - отметил Хинштейн.
Губернатор коснулся и вопроса транспорта, пострадавшего вне приграничья. По его словам, деньги на его ремонт сегодня выплачиваются за счет муниципалитетов.
"Но мы… разрабатываем отдельный порядок для тех, чей транспорт пострадал из-за прилетов ВСУ за пределами девяти отселенных районов", - добавил губернатор.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных.