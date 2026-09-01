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В Счетной палате рассказали о росте расходов регионов на развитие ЖКХ

В Счетной палате рассказали о росте расходов регионов на развитие ЖКХ - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Счетной палате рассказали о росте расходов регионов на развитие ЖКХ

Российские регионы с начала 2026 года заметно нарастили расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), образование и социальную сферу, заявила... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T05:58+0300

2026-09-01T05:58+0300

2026-09-01T05:58+0300

россия

владивосток

счетная палата

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Российские регионы с начала 2026 года заметно нарастили расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), образование и социальную сферу, заявила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. "Расходы (регионов РФ – ред.) растут, но уже не такими темпами как ранее с учетом высокой базы. Увеличение расходов обеспечено ростом расходов на ЖКХ – на 23,1%, образование - на 8,7% и социальную политику – на 4,7%", - сказала Трунова. При этом, по ее словам, структура расходов региональных бюджетов остается стабильной. Самая большая доля трат – 27% приходится на образование, на втором месте – социальная политика с долей в 21,3%. Расходы подраздела "Национальная экономика" занимают 18% от общего объема региональных трат, на сектор ЖКХ приходится 9,6%, на здравоохранение - 7,9%. "Положительная динамика расходов отмечается в 73 регионах, в 55 из них темпы роста превысили индекс потребительских цен", - сообщила Трунова. Общие расходы региональных бюджетов за первое полугодие выросли на 5,8% и составили 12,6 триллиона рублей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, счетная палата, вэф