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Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары - 01.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары
Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:00+0300
2026-09-01T06:00+0300
финансы
рынок
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МОСКВА, 1 сен— ПРАЙМ. Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал "Прайм" главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.По мнению эксперта, при формировании позиции в золоте российскому инвестору стоит ориентироваться на рублёвую цену металла, а не на долларовую."Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России и постепенного ослабления российской валюты. В результате стоимость золота в рублях может расти быстрее, чем его долларовая цена", — пояснил Шульгин .По его прогнозу, рублевая цена золота может достичь 400 000 рублей за унцию в 2026 году и 437 000 рублей в 2027 году. Такой рост обусловлен сразу двумя факторами: ослаблением курса рубля до 92–101,5 рубля за доллар и сохранением восходящего тренда мировых котировок золота. "Таким образом, вложение в золото через рублевые инструменты дает инвестору двойную выгоду — участие в росте товарных цен и защиту от обесценения национальной валюты", - сказал аналитик.Он также отметил, что покупка золота на текущих уровнях около 4400 долларов за унцию может быть неоправданной, если цель — получить быструю прибыль. Он считает зоной для входа диапазон 3500–4000 долларов, при этом подчёркивая, что для российского инвестора стратегия покупки именно за рубли более эффективна из-за ожидаемого ослабления рубля. Консервативные оценки предполагают среднегодовой рост золота в рублях на уровне 18% в 2026–2027 годах и не менее 11% в год до 2030 года.
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финансы, рынок, михаил шульгин, банк россии, ск рф, курсы валют
Финансы, Рынок, Михаил Шульгин, Банк России, СК РФ, Курсы валют
06:00 01.09.2026
 
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары

Аналитик Шульгин объяснил, как работает эффект валютных курсов при покупке золота за рубли

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИЛюди тянутся к золотым слиткам, бумажные деньги разлетаются в разные стороны
Люди тянутся к золотым слиткам, бумажные деньги разлетаются в разные стороны - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 1 сен— ПРАЙМ. Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал "Прайм" главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.
По мнению эксперта, при формировании позиции в золоте российскому инвестору стоит ориентироваться на рублёвую цену металла, а не на долларовую.
"Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России и постепенного ослабления российской валюты. В результате стоимость золота в рублях может расти быстрее, чем его долларовая цена", — пояснил Шульгин .
Золотые слитки
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По его прогнозу, рублевая цена золота может достичь 400 000 рублей за унцию в 2026 году и 437 000 рублей в 2027 году. Такой рост обусловлен сразу двумя факторами: ослаблением курса рубля до 92–101,5 рубля за доллар и сохранением восходящего тренда мировых котировок золота.
"Таким образом, вложение в золото через рублевые инструменты дает инвестору двойную выгоду — участие в росте товарных цен и защиту от обесценения национальной валюты", - сказал аналитик.
Он также отметил, что покупка золота на текущих уровнях около 4400 долларов за унцию может быть неоправданной, если цель — получить быструю прибыль. Он считает зоной для входа диапазон 3500–4000 долларов, при этом подчёркивая, что для российского инвестора стратегия покупки именно за рубли более эффективна из-за ожидаемого ослабления рубля. Консервативные оценки предполагают среднегодовой рост золота в рублях на уровне 18% в 2026–2027 годах и не менее 11% в год до 2030 года.
 
ФинансыРынокМихаил ШульгинБанк РоссииСК РФКурсы валют
 
 
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