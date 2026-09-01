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Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары - 01.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары
Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:00+0300
2026-09-01T06:00+0300
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МОСКВА, 1 сен— ПРАЙМ. Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал "Прайм" главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.По мнению эксперта, при формировании позиции в золоте российскому инвестору стоит ориентироваться на рублёвую цену металла, а не на долларовую."Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России и постепенного ослабления российской валюты. В результате стоимость золота в рублях может расти быстрее, чем его долларовая цена", — пояснил Шульгин .По его прогнозу, рублевая цена золота может достичь 400 000 рублей за унцию в 2026 году и 437 000 рублей в 2027 году. Такой рост обусловлен сразу двумя факторами: ослаблением курса рубля до 92–101,5 рубля за доллар и сохранением восходящего тренда мировых котировок золота. "Таким образом, вложение в золото через рублевые инструменты дает инвестору двойную выгоду — участие в росте товарных цен и защиту от обесценения национальной валюты", - сказал аналитик.Он также отметил, что покупка золота на текущих уровнях около 4400 долларов за унцию может быть неоправданной, если цель — получить быструю прибыль. Он считает зоной для входа диапазон 3500–4000 долларов, при этом подчёркивая, что для российского инвестора стратегия покупки именно за рубли более эффективна из-за ожидаемого ослабления рубля. Консервативные оценки предполагают среднегодовой рост золота в рублях на уровне 18% в 2026–2027 годах и не менее 11% в год до 2030 года.
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финансы, рынок, михаил шульгин, банк россии, ск рф, курсы валют
Финансы, Рынок, Михаил Шульгин, Банк России, СК РФ, Курсы валют
Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары
Аналитик Шульгин объяснил, как работает эффект валютных курсов при покупке золота за рубли
МОСКВА, 1 сен— ПРАЙМ. Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал "Прайм" главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.
По мнению
эксперта, при формировании позиции в золоте российскому инвестору стоит ориентироваться на рублёвую цену металла, а не на долларовую.
"Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России и постепенного ослабления российской валюты. В результате стоимость золота в рублях может расти быстрее, чем его долларовая цена", — пояснил Шульгин .
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По его прогнозу, рублевая цена золота может достичь 400 000 рублей за унцию в 2026 году и 437 000 рублей в 2027 году. Такой рост обусловлен сразу двумя факторами: ослаблением курса рубля до 92–101,5 рубля за доллар и сохранением восходящего тренда мировых котировок золота.
"Таким образом, вложение в золото через рублевые инструменты дает инвестору двойную выгоду — участие в росте товарных цен и защиту от обесценения национальной валюты", - сказал аналитик.
Он также отметил, что покупка золота на текущих уровнях около 4400 долларов за унцию может быть неоправданной, если цель — получить быструю прибыль. Он считает зоной для входа диапазон 3500–4000 долларов, при этом подчёркивая, что для российского инвестора стратегия покупки именно за рубли более эффективна из-за ожидаемого ослабления рубля. Консервативные оценки предполагают среднегодовой рост золота в рублях на уровне 18% в 2026–2027 годах и не менее 11% в год до 2030 года.