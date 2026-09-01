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Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары

Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары - 01.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему невыгодно покупать золото за доллары

Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:00+0300

2026-09-01T06:00+0300

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МОСКВА, 1 сен— ПРАЙМ. Покупка золота за рубли может оказаться значительно выгоднее, чем за доллары, благодаря двойному эффекту от валютной диверсификации и товарного ралли, рассказал "Прайм" главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" Михаил Шульгин.По мнению эксперта, при формировании позиции в золоте российскому инвестору стоит ориентироваться на рублёвую цену металла, а не на долларовую."Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России и постепенного ослабления российской валюты. В результате стоимость золота в рублях может расти быстрее, чем его долларовая цена", — пояснил Шульгин .По его прогнозу, рублевая цена золота может достичь 400 000 рублей за унцию в 2026 году и 437 000 рублей в 2027 году. Такой рост обусловлен сразу двумя факторами: ослаблением курса рубля до 92–101,5 рубля за доллар и сохранением восходящего тренда мировых котировок золота. "Таким образом, вложение в золото через рублевые инструменты дает инвестору двойную выгоду — участие в росте товарных цен и защиту от обесценения национальной валюты", - сказал аналитик.Он также отметил, что покупка золота на текущих уровнях около 4400 долларов за унцию может быть неоправданной, если цель — получить быструю прибыль. Он считает зоной для входа диапазон 3500–4000 долларов, при этом подчёркивая, что для российского инвестора стратегия покупки именно за рубли более эффективна из-за ожидаемого ослабления рубля. Консервативные оценки предполагают среднегодовой рост золота в рублях на уровне 18% в 2026–2027 годах и не менее 11% в год до 2030 года.

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финансы, рынок, михаил шульгин, банк россии, ск рф, курсы валют