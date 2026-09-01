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Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов

Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов

Биржевая стоимость золота ускорила снижение до 2%, показатель впервые с середины августа опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:31+0300

2026-09-01T16:31+0300

2026-09-01T16:31+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила снижение до 2%, показатель впервые с середины августа опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 94,36 доллара, или на 2,14%, - до 4386,14 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 19 августа находится ниже отметки в 4400 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, comex, золото