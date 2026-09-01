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Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов
Биржевая стоимость золота ускорила снижение до 2%, показатель впервые с середины августа опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:31+0300
2026-09-01T16:31+0300
экономика
рынок
торги
comex
золото
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила снижение до 2%, показатель впервые с середины августа опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 94,36 доллара, или на 2,14%, - до 4386,14 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 19 августа находится ниже отметки в 4400 долларов.
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рынок, торги, comex, золото
Экономика, Рынок, Торги, Comex, золото
16:31 01.09.2026
 
Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов

Биржевая цена на золото опустилась ниже 4400 долларов за унцию впервые с 19 августа

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота ускорила снижение до 2%, показатель впервые с середины августа опустился ниже 4400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 94,36 доллара, или на 2,14%, - до 4386,14 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 19 августа находится ниже отметки в 4400 долларов.
 
ЭкономикаРынокТоргиComexзолото
 
 
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