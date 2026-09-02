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"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты цифровыми рублями - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты цифровыми рублями
"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты цифровыми рублями - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты цифровыми рублями
"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:17+0300
2026-09-02T17:17+0300
бизнес
новосибирск
аэроэкспресс
ржд
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями, сообщили РИА Новости в компании. "Оплатить билеты на поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" можно цифровыми рублями. … Новая форма оплаты доступна на сайте, в мобильном приложении, кассах, билетопечатающих автоматах и при посадке в автобус", - рассказали в пресс-службе компании. Там уточнили, что при покупке билета на онлайн-ресурсах "Аэроэкспресса" среди способов оплаты необходимо выбрать "Оплатить через СБП", далее выбрать банковское приложение, в котором открыт доступ к счету цифрового рубля, и подтвердить платеж используя способ оплаты "Цифровой рубль". Билет придет на электронную почту. В то же время при оплате в кассах в терминалах "Аэроэкспресса" на вокзалах и при посадке в автобус QR-код появится на кассовом терминале, пассажир должен отсканировать его телефоном, используя банковское приложение, в котором открыт доступ к счету цифрового рубля, и подтвердить платеж, используя способ оплаты "Цифровой рубль". Как отмечают в компании, путешественники также могут оплачивать цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании. "Все ранее доступные способы оплаты проезда сохраняются. Пассажиры могут воспользоваться банковской картой, транспортной картой "Тройка" с электронным кошельком, Системой быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, "Яндекс Пэй", Gazprom Pay, биометрией на турникетах в аэропортах и наличными", - заключили в "Аэроэкспрессе". Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. Накануне РЖД сообщили о старте продаж билетов за цифровые рубли на электрички, первый был оплачен в Новосибирске. Также, железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустил с 1 сентября способ оплаты билетов цифровым рублем на своем сайте.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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бизнес, новосибирск, аэроэкспресс, ржд, гранд сервис экспресс
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Аэроэкспресс, РЖД, Гранд сервис экспресс
17:17 02.09.2026
 
"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты цифровыми рублями

"Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты на поезда и автобусы цифровыми рублями

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" начал принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями, сообщили РИА Новости в компании.
"Оплатить билеты на поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" можно цифровыми рублями. … Новая форма оплаты доступна на сайте, в мобильном приложении, кассах, билетопечатающих автоматах и при посадке в автобус", - рассказали в пресс-службе компании.
Там уточнили, что при покупке билета на онлайн-ресурсах "Аэроэкспресса" среди способов оплаты необходимо выбрать "Оплатить через СБП", далее выбрать банковское приложение, в котором открыт доступ к счету цифрового рубля, и подтвердить платеж используя способ оплаты "Цифровой рубль". Билет придет на электронную почту.
В то же время при оплате в кассах в терминалах "Аэроэкспресса" на вокзалах и при посадке в автобус QR-код появится на кассовом терминале, пассажир должен отсканировать его телефоном, используя банковское приложение, в котором открыт доступ к счету цифрового рубля, и подтвердить платеж, используя способ оплаты "Цифровой рубль".
Как отмечают в компании, путешественники также могут оплачивать цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании.
"Все ранее доступные способы оплаты проезда сохраняются. Пассажиры могут воспользоваться банковской картой, транспортной картой "Тройка" с электронным кошельком, Системой быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, "Яндекс Пэй", Gazprom Pay, биометрией на турникетах в аэропортах и наличными", - заключили в "Аэроэкспрессе".
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
Накануне РЖД сообщили о старте продаж билетов за цифровые рубли на электрички, первый был оплачен в Новосибирске. Также, железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустил с 1 сентября способ оплаты билетов цифровым рублем на своем сайте.
 
БизнесНОВОСИБИРСКАэроэкспрессРЖДГранд сервис экспресс
 
 
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