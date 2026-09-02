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Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, заявили в Минфине - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, заявили в Минфине
Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, заявили в Минфине - 02.09.2026, ПРАЙМ
Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, заявили в Минфине
Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, но необходимо следить за конъюнктурой рынка, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:23+0300
2026-09-02T14:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, но необходимо следить за конъюнктурой рынка, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Аэрофлот"... там в целом все готово, чтобы выходить на рынок, но, конечно, мы будем следить за конъюнктурой. Будем прислушиваться к тому, что скажут консультанты", - ответил он в кулуарах ВЭФ на вопрос о готовности госпакета к продаже. "Нет у нас тут конкретных привязок ко времени. Совершенно необязательно это делать до конца года. Мы точно не будем вываливать акции на рынок", - пояснил Моисеев. Часть госпакета "Аэрофлота" в 23,76% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорным инвестором, сообщал в начале июня глава компании Сергей Александровский. А министр финансов РФ Антон Силуанов говорил на полях ПМЭФ, что государство после приватизации сохранит контрольный пакет в авиакомпании. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
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бизнес, россия, владивосток, алексей моисеев, антон силуанов, аэрофлот, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, Аэрофлот, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:23 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, заявили в Минфине

Моисеев: госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, но следует следить за конъюнктурой рынка

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Госпакет "Аэрофлота" готов к продаже, но необходимо следить за конъюнктурой рынка, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Аэрофлот"... там в целом все готово, чтобы выходить на рынок, но, конечно, мы будем следить за конъюнктурой. Будем прислушиваться к тому, что скажут консультанты", - ответил он в кулуарах ВЭФ на вопрос о готовности госпакета к продаже.
"Нет у нас тут конкретных привязок ко времени. Совершенно необязательно это делать до конца года. Мы точно не будем вываливать акции на рынок", - пояснил Моисеев.
Часть госпакета "Аэрофлота" в 23,76% акций планируется продать на бирже, но это не исключает их покупку в том числе якорным инвестором, сообщал в начале июня глава компании Сергей Александровский. А министр финансов РФ Антон Силуанов говорил на полях ПМЭФ, что государство после приватизации сохранит контрольный пакет в авиакомпании.
Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокАлексей МоисеевАнтон СилуановАэрофлотВЭФ
 
 
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