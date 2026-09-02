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"Аэрофлот" оплатил авиабилет цифровым рублем 1 сентября
"Аэрофлот" оплатил авиабилет цифровым рублем 1 сентября - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" оплатил авиабилет цифровым рублем 1 сентября
Первая оплата авиабилета цифровым рублем состоялась в России 1 сентября, пассажир приобрел таким способом билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург, | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:11+0300
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бизнес
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аэрофлот
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Первая оплата авиабилета цифровым рублем состоялась в России 1 сентября, пассажир приобрел таким способом билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила авиакомпания.
"Первого сентября совершена первая фактическая оплата авиабилета "Аэрофлота" с использованием новой формы национальной валюты. Пассажир приобрел билет на рейс Москва - Санкт-Петербург, оплатив его цифровым рублем на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.
С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте, добавили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" приступил к приему оплаты в цифровых рублях с начала сентября. Купить авиабилет за цифровой рубль можно посредством QR-кода как на официальном сайте авиакомпании, так и в офисах собственных продаж.
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"Аэрофлот" оплатил авиабилет цифровым рублем 1 сентября
"Аэрофлот" впервые оплатил авиабилет цифровым рублем в России 1 сентября
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Первая оплата авиабилета цифровым рублем состоялась в России 1 сентября, пассажир приобрел таким способом билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила авиакомпания.
"Первого сентября совершена первая фактическая оплата авиабилета "Аэрофлота" с использованием новой формы национальной валюты. Пассажир приобрел билет на рейс Москва - Санкт-Петербург, оплатив его цифровым рублем на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.
С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте, добавили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" приступил к приему оплаты в цифровых рублях с начала сентября. Купить авиабилет за цифровой рубль можно посредством QR-кода как на официальном сайте авиакомпании, так и в офисах собственных продаж.