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Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения

Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения - 02.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения

Аэропорт польского Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября, это может быть связано с активностью военной авиации. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:11+0300

2026-09-02T20:11+0300

2026-09-02T20:11+0300

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ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт польского Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября, это может быть связано с активностью военной авиации. Согласно опубликованному аэропортом Люблина, расположенном в районе Свидника (EPLB), уведомлению NOTAM, ограничения в воздушном движении могут вводиться 2 и 3 сентября. В эти дни гражданские рейсы могут задерживаться или движение гражданских судов может приостанавливаться. При этом издание Defence24 информирует, что уведомление связано с запланированной "военной активностью в воздушном пространстве над Люблином". Издание характеризует запланированную активность как, вероятнее всего, тренировочную, однако официальные причины и характер проводимых мероприятий в опубликованном уведомлении не уточняются.

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