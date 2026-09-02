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Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения
Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения
Аэропорт польского Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября, это может быть связано с активностью военной авиации. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:11+0300
2026-09-02T20:11+0300
2026-09-02T20:11+0300
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ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт польского Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября, это может быть связано с активностью военной авиации.
Согласно опубликованному аэропортом Люблина, расположенном в районе Свидника (EPLB), уведомлению NOTAM, ограничения в воздушном движении могут вводиться 2 и 3 сентября. В эти дни гражданские рейсы могут задерживаться или движение гражданских судов может приостанавливаться.
При этом издание Defence24 информирует, что уведомление связано с запланированной "военной активностью в воздушном пространстве над Люблином".
Издание характеризует запланированную активность как, вероятнее всего, тренировочную, однако официальные причины и характер проводимых мероприятий в опубликованном уведомлении не уточняются.
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бизнес
Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения
Аэропорт Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября
ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт польского Люблина предупредил об ограничениях воздушного движения 2-3 сентября, это может быть связано с активностью военной авиации.
Согласно опубликованному аэропортом Люблина, расположенном в районе Свидника (EPLB), уведомлению NOTAM, ограничения в воздушном движении могут вводиться 2 и 3 сентября. В эти дни гражданские рейсы могут задерживаться или движение гражданских судов может приостанавливаться.
При этом издание Defence24 информирует, что уведомление связано с запланированной "военной активностью в воздушном пространстве над Люблином".
Издание характеризует запланированную активность как, вероятнее всего, тренировочную, однако официальные причины и характер проводимых мероприятий в опубликованном уведомлении не уточняются.