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Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе
Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе
Аэропорт Элисты в среду принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T21:15+0300
2026-09-02T21:15+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Элисты в среду принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация.
Месяц назад авиагавань временно приостановила прием воздушных судов из-за капитального ремонта центральной части ВПП.
"Аэропорт Элисты (входит в "Новапорт Холдинг") сегодня принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что возобновление работы аэропорта прошло торжественно. В нем приняли участие замруководителя Росавиации Алексей Буевич и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
Буевич подчеркнул, что рейсы из аэропорта Элисты востребованы не только жителями Калмыкии, но и ближайших к нему регионов.
"В январе-июле авиагавань обслужила почти 34 тысячи пассажиров. Дальнейшее развитие аэропорта напрямую связано с проводимым комплексным обновлением. Сейчас продолжаются работы на рулежной дорожке и перроне. В 2023 году здесь капитально отремонтировали терминал - он стал современнее и комфортнее для пассажиров", – добавил он.
Ведомство отметило, что завершение капремонта аэродрома запланировано к концу 2027 года. Заказчиком мероприятия выступает подведомственное Росавиации ФГУП "АГА (А)", проектировщиком - институт "Аэропроект". Работы проходят по федпроекту "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта", который финансируется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.
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бизнес, элиста, калмыкия, росавиация
Бизнес, Элиста, Калмыкия, Росавиация
Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе
Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Элисты в среду принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация.
Месяц назад авиагавань временно приостановила прием воздушных судов из-за капитального ремонта центральной части ВПП.
"Аэропорт Элисты (входит в "Новапорт Холдинг") сегодня принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что возобновление работы аэропорта прошло торжественно. В нем приняли участие замруководителя Росавиации Алексей Буевич и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
Буевич подчеркнул, что рейсы из аэропорта Элисты востребованы не только жителями Калмыкии, но и ближайших к нему регионов.
"В январе-июле авиагавань обслужила почти 34 тысячи пассажиров. Дальнейшее развитие аэропорта напрямую связано с проводимым комплексным обновлением. Сейчас продолжаются работы на рулежной дорожке и перроне. В 2023 году здесь капитально отремонтировали терминал - он стал современнее и комфортнее для пассажиров", – добавил он.
Ведомство отметило, что завершение капремонта аэродрома запланировано к концу 2027 года. Заказчиком мероприятия выступает подведомственное Росавиации ФГУП "АГА (А)", проектировщиком - институт "Аэропроект". Работы проходят по федпроекту "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта", который финансируется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.