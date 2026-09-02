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Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе

Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе - 02.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Элисты принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе

Аэропорт Элисты в среду принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:15+0300

2026-09-02T21:15+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Элисты в среду принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе, сообщила Росавиация. Месяц назад авиагавань временно приостановила прием воздушных судов из-за капитального ремонта центральной части ВПП. "Аэропорт Элисты (входит в "Новапорт Холдинг") сегодня принял первый рейс на обновленной взлетно-посадочной полосе", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что возобновление работы аэропорта прошло торжественно. В нем приняли участие замруководителя Росавиации Алексей Буевич и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Буевич подчеркнул, что рейсы из аэропорта Элисты востребованы не только жителями Калмыкии, но и ближайших к нему регионов. "В январе-июле авиагавань обслужила почти 34 тысячи пассажиров. Дальнейшее развитие аэропорта напрямую связано с проводимым комплексным обновлением. Сейчас продолжаются работы на рулежной дорожке и перроне. В 2023 году здесь капитально отремонтировали терминал - он стал современнее и комфортнее для пассажиров", – добавил он. Ведомство отметило, что завершение капремонта аэродрома запланировано к концу 2027 года. Заказчиком мероприятия выступает подведомственное Росавиации ФГУП "АГА (А)", проектировщиком - институт "Аэропроект". Работы проходят по федпроекту "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта", который финансируется за счет надбавки к сборам за аэронавигационное обслуживание.

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