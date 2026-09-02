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"Росатом" в шаге от пуска первого блока АЭС "Аккую", заявил Лихачев

"Росатом" в шаге от пуска первого блока АЭС "Аккую", заявил Лихачев - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Росатом" в шаге от пуска первого блока АЭС "Аккую", заявил Лихачев

"Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:50+0300

2026-09-02T09:50+0300

2026-09-02T10:01+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось. "Мы в шаге буквально от начала физического пуска на первом блоке АЭС "Аккую". Это предмет патронажа Владимира Владимировича Путина, президента (Турции Тайипа - ред.) Эрдогана, мы делаем все, чтобы это состоялось в этом году. Просто в следующем году, как мы и обещали нашим турецким друзьям, уже станция вступит в режим промышленной эксплуатации. Первый блок я имею ввиду станции "Аккую". У наших партнеров рождается дополнительное предложение по расширению сотрудничества в атомной сфере - уже несколько площадок определено в Турции для строительства еще нескольких энергоблоков гигаватной мощности. И для нас это экзамен большой, потому что, конечно, вопросы безопасности, эффективности на контроле у турецкой стороны, но это большое вдохновение", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести". С загрузки ядерного топлива в активную зону - "сердце" ядерного реактора - начинается этап физического пуска энергоблока АЭС. После загрузки ядерного топлива состоится физический пуск реактора, начнется управляемая цепная ядерная реакция. Далее мощность реакторной установки будут постепенно повышать. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое новым атомным энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Турции.

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россия, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом