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На Кольской АЭС началось сооружение комплекса по производству водорода
На Кольской АЭС началось сооружение комплекса по производству водорода - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Кольской АЭС началось сооружение комплекса по производству водорода
Сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода с использованием экологически чистой атомной энергии началось на Кольской АЭС в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:19+0300
2026-09-02T11:19+0300
2026-09-02T11:19+0300
технологии
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МУРМАНСК, 2 сен – ПРАЙМ. Сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода с использованием экологически чистой атомной энергии началось на Кольской АЭС в Мурманской области, сообщила пресс-служба станции.
"На промышленной площадке Кольской АЭС дан старт сооружению стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода методом электролиза воды. Завершение строительства запланировано на следующий год", - говорится в сообщении.
Комплекс предназначен для отработки технологий крупномасштабного производства, обращения, хранения и транспортировки водорода. Важнейшим преимуществом проекта является использование экологически чистой атомной электроэнергии без выбросов углеводородов.
Проектная мощность стендового испытательного комплекса составляет 200 нм³/час. Реализация проекта пройдет в два этапа: первый этап – введение электролизной установки производительностью 50 нм³/час и инфраструктуры, предназначенной для хранения и обращения водорода, второй этап – наращивание мощности до полных проектных значений – 200 нм³/час. При сооружении СИК сделан акцент на использовании современного оборудования российского производства.
"Использование потенциала Кольской АЭС позволяет нам отрабатывать технологии в максимально эффективных условиях. Уверен, что компетенции наших специалистов и надежность отечественного оборудования обеспечат успешную реализацию этого амбициозного проекта в установленные сроки", – отметил заместитель директора Кольской АЭС по капитальному строительству Николай Русаков, слова которого приводятся в сообщении.
Получение водорода методом электролиза воды – электрохимический процесс, при котором под действием постоянного электрического тока молекулы воды разлагаются в электролизере на водород и кислород. Процесс позволяет получать водород без использования углеводородного сырья, а при питании электролизера электроэнергией из низкоуглеродных источников – с минимальными выбросами CO₂.
В энергетике водород широко применяется для охлаждения мощных турбогенераторов. В промышленности - как химическое сырье при производстве аммиака и минеральных удобрений, метанола, в нефтепереработке как для очистки (гидроочистка) так и в основных процессах глубокой переработки тяжелого сырья (гидрокрекинг), а также в металлургии – в частности, для прямого восстановления железной руды.
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технологии
На Кольской АЭС началось сооружение комплекса по производству водорода
На Кольской АЭС началось сооружение испытательного комплекса по производству водорода
МУРМАНСК, 2 сен – ПРАЙМ. Сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода с использованием экологически чистой атомной энергии началось на Кольской АЭС в Мурманской области, сообщила пресс-служба станции.
"На промышленной площадке Кольской АЭС дан старт сооружению стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода методом электролиза воды. Завершение строительства запланировано на следующий год", - говорится в сообщении.
Комплекс предназначен для отработки технологий крупномасштабного производства, обращения, хранения и транспортировки водорода. Важнейшим преимуществом проекта является использование экологически чистой атомной электроэнергии без выбросов углеводородов.
Проектная мощность стендового испытательного комплекса составляет 200 нм³/час. Реализация проекта пройдет в два этапа: первый этап – введение электролизной установки производительностью 50 нм³/час и инфраструктуры, предназначенной для хранения и обращения водорода, второй этап – наращивание мощности до полных проектных значений – 200 нм³/час. При сооружении СИК сделан акцент на использовании современного оборудования российского производства.
"Использование потенциала Кольской АЭС позволяет нам отрабатывать технологии в максимально эффективных условиях. Уверен, что компетенции наших специалистов и надежность отечественного оборудования обеспечат успешную реализацию этого амбициозного проекта в установленные сроки", – отметил заместитель директора Кольской АЭС по капитальному строительству Николай Русаков, слова которого приводятся в сообщении.
Получение водорода методом электролиза воды – электрохимический процесс, при котором под действием постоянного электрического тока молекулы воды разлагаются в электролизере на водород и кислород. Процесс позволяет получать водород без использования углеводородного сырья, а при питании электролизера электроэнергией из низкоуглеродных источников – с минимальными выбросами CO₂.
В энергетике водород широко применяется для охлаждения мощных турбогенераторов. В промышленности - как химическое сырье при производстве аммиака и минеральных удобрений, метанола, в нефтепереработке как для очистки (гидроочистка) так и в основных процессах глубокой переработки тяжелого сырья (гидрокрекинг), а также в металлургии – в частности, для прямого восстановления железной руды.