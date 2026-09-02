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В Афганистане растут цены на топливо - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Афганистане растут цены на топливо
В Афганистане растут цены на топливо - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Афганистане растут цены на топливо
Цены на топливо в Афганистане стремительно растут на фоне обострения военного конфликта между Ираном и США, сообщает афганский информационный портал Tolo news. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:05+0300
2026-09-02T12:05+0300
мировая экономика
афганистан
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Афганистане стремительно растут на фоне обострения военного конфликта между Ираном и США, сообщает афганский информационный портал Tolo news. "Рост цен на топливо на рынках по всей стране вызывает тревогу у общественности. Согласно данным Tolo news, стоимость топлива разнится в зависимости от провинции. В Кандагаре литр бензина продается по 84 афгани, а дизельного топлива по 73 афгани. В Герате бензин стоит 85 афгани за литр, а дизельное топливо - 77 афгани. В Балхе литр бензина стоит 87 афгани, а дизельного топлива - 83 афгани", - говорится в сообщении. До начала военного конфликта между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, литр бензина в Афганистане в среднем стоил 62 афгани, а дизтоплива 57 афгани при курсе афганской валюты в 64 афгани за 1 доллар. "По результатам исследования, проведенного Tolo news, за последнюю неделю цены на топливо в этих провинциях выросли на 10 афгани. В Кабуле цена литра бензина достигла 87 афгани, а дизельного топлива - 79 афгани, что на 7 афгани больше, чем на прошлой неделе", - отмечает портал. По данным Tolo news, к факторам, способствующим росту цен на топливо, относятся зависимость от импорта, региональная безопасность и стабильность, транспортные расходы, а также сложности, связанные с таможенными процедурами. "Правительству следует работать над созданием стратегических резервов топлива, расширением маршрутов импорта и упрощением таможенных процедур, чтобы не допустить повышения цен на топливо и газ", - заявил порталу эксперт в нефтегазовой сфере Назифулла Наими. По его мнению, поскольку топливо составляет значительную часть транспортных расходов, рост цен может привести к удорожанию перевозок товаров между провинциями и, в конечном итоге, отразиться на стоимости потребительских товаров.
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мировая экономика, афганистан, иран, сша
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ИРАН, США
12:05 02.09.2026
 
В Афганистане растут цены на топливо

Tolo news: цены на топливо в Афганистане стремительно растут

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Афганистане стремительно растут на фоне обострения военного конфликта между Ираном и США, сообщает афганский информационный портал Tolo news.
"Рост цен на топливо на рынках по всей стране вызывает тревогу у общественности. Согласно данным Tolo news, стоимость топлива разнится в зависимости от провинции. В Кандагаре литр бензина продается по 84 афгани, а дизельного топлива по 73 афгани. В Герате бензин стоит 85 афгани за литр, а дизельное топливо - 77 афгани. В Балхе литр бензина стоит 87 афгани, а дизельного топлива - 83 афгани", - говорится в сообщении.
До начала военного конфликта между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, литр бензина в Афганистане в среднем стоил 62 афгани, а дизтоплива 57 афгани при курсе афганской валюты в 64 афгани за 1 доллар.
"По результатам исследования, проведенного Tolo news, за последнюю неделю цены на топливо в этих провинциях выросли на 10 афгани. В Кабуле цена литра бензина достигла 87 афгани, а дизельного топлива - 79 афгани, что на 7 афгани больше, чем на прошлой неделе", - отмечает портал.
По данным Tolo news, к факторам, способствующим росту цен на топливо, относятся зависимость от импорта, региональная безопасность и стабильность, транспортные расходы, а также сложности, связанные с таможенными процедурами.
"Правительству следует работать над созданием стратегических резервов топлива, расширением маршрутов импорта и упрощением таможенных процедур, чтобы не допустить повышения цен на топливо и газ", - заявил порталу эксперт в нефтегазовой сфере Назифулла Наими.
По его мнению, поскольку топливо составляет значительную часть транспортных расходов, рост цен может привести к удорожанию перевозок товаров между провинциями и, в конечном итоге, отразиться на стоимости потребительских товаров.
 
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