https://1prime.ru/20260902/afganistan-872922054.html

В Афганистане растут цены на топливо

В Афганистане растут цены на топливо - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Афганистане растут цены на топливо

Цены на топливо в Афганистане стремительно растут на фоне обострения военного конфликта между Ираном и США, сообщает афганский информационный портал Tolo news. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

2026-09-02T12:05+0300

мировая экономика

афганистан

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872922054.jpg?1788339915

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо в Афганистане стремительно растут на фоне обострения военного конфликта между Ираном и США, сообщает афганский информационный портал Tolo news. "Рост цен на топливо на рынках по всей стране вызывает тревогу у общественности. Согласно данным Tolo news, стоимость топлива разнится в зависимости от провинции. В Кандагаре литр бензина продается по 84 афгани, а дизельного топлива по 73 афгани. В Герате бензин стоит 85 афгани за литр, а дизельное топливо - 77 афгани. В Балхе литр бензина стоит 87 афгани, а дизельного топлива - 83 афгани", - говорится в сообщении. До начала военного конфликта между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой, литр бензина в Афганистане в среднем стоил 62 афгани, а дизтоплива 57 афгани при курсе афганской валюты в 64 афгани за 1 доллар. "По результатам исследования, проведенного Tolo news, за последнюю неделю цены на топливо в этих провинциях выросли на 10 афгани. В Кабуле цена литра бензина достигла 87 афгани, а дизельного топлива - 79 афгани, что на 7 афгани больше, чем на прошлой неделе", - отмечает портал. По данным Tolo news, к факторам, способствующим росту цен на топливо, относятся зависимость от импорта, региональная безопасность и стабильность, транспортные расходы, а также сложности, связанные с таможенными процедурами. "Правительству следует работать над созданием стратегических резервов топлива, расширением маршрутов импорта и упрощением таможенных процедур, чтобы не допустить повышения цен на топливо и газ", - заявил порталу эксперт в нефтегазовой сфере Назифулла Наими. По его мнению, поскольку топливо составляет значительную часть транспортных расходов, рост цен может привести к удорожанию перевозок товаров между провинциями и, в конечном итоге, отразиться на стоимости потребительских товаров.

афганистан

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, иран, сша