Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/aktivy-872912697.html
СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии
СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии - 02.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии
В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:56+0300
2026-09-02T10:00+0300
финансы
россия
бельгия
украина
германия
урсула фон дер ляйен
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины, сообщает Euractiv. "Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру", - пишет издание. По его данным, эту инициативу продвигают французский депутат Европарламента Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. Луазо сообщила, что на прошлой неделе вновь направила председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен соответствующее предложение. Инициатива призвана снять основные возражения Бельгии, которая опасается юридических и финансовых последствий использования российских активов. В Euroclear находится основная часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия ранее заблокировала предложение использовать российские активы для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, опасаясь исков со стороны России и возможных рисков для Euroclear. На прошлой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен вновь категорически отверг эту идею, заявив, что вопрос "не подлежит обсуждению и дверь закрыта". Москва неоднократно называла заморозку российских активов незаконной. Россия предупреждала, что попытки их конфискации или использования без согласия РФ повлекут ответные меры и судебные разбирательства.
https://1prime.ru/20260901/aktivy-872873449.html
бельгия
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, бельгия, украина, германия, урсула фон дер ляйен, euroclear, ес
Финансы, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Euroclear, ЕС
09:56 02.09.2026 (обновлено: 10:00 02.09.2026)
 
СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии

Euractiv: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из депозитария Euroclear

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины, сообщает Euractiv.
"Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру", - пишет издание. По его данным, эту инициативу продвигают французский депутат Европарламента Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон.
Луазо сообщила, что на прошлой неделе вновь направила председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен соответствующее предложение.
Инициатива призвана снять основные возражения Бельгии, которая опасается юридических и финансовых последствий использования российских активов.
В Euroclear находится основная часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро.
Бельгия ранее заблокировала предложение использовать российские активы для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, опасаясь исков со стороны России и возможных рисков для Euroclear.
На прошлой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен вновь категорически отверг эту идею, заявив, что вопрос "не подлежит обсуждению и дверь закрыта".
Москва неоднократно называла заморозку российских активов незаконной. Россия предупреждала, что попытки их конфискации или использования без согласия РФ повлекут ответные меры и судебные разбирательства.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
"Евроястребы в ярости": во Франции назвали катастрофическое решение для ЕС
Вчера, 12:45
 
ФинансыРОССИЯБЕЛЬГИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала