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СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии

СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии - 02.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из Бельгии

В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:56+0300

2026-09-02T09:56+0300

2026-09-02T10:00+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили вывести замороженные российские суверенные активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую европейскую юридическую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины, сообщает Euractiv. "Один из планов предполагает устранить опасения Бельгии путем перевода активов из Euroclear в новую юридическую структуру", - пишет издание. По его данным, эту инициативу продвигают французский депутат Европарламента Натали Луазо, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и британский журналист Хьюго Диксон. Луазо сообщила, что на прошлой неделе вновь направила председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен соответствующее предложение. Инициатива призвана снять основные возражения Бельгии, которая опасается юридических и финансовых последствий использования российских активов. В Euroclear находится основная часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия ранее заблокировала предложение использовать российские активы для обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине, опасаясь исков со стороны России и возможных рисков для Euroclear. На прошлой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен вновь категорически отверг эту идею, заявив, что вопрос "не подлежит обсуждению и дверь закрыта". Москва неоднократно называла заморозку российских активов незаконной. Россия предупреждала, что попытки их конфискации или использования без согласия РФ повлекут ответные меры и судебные разбирательства.

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финансы, россия, бельгия, украина, германия, урсула фон дер ляйен, euroclear, ес