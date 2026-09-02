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Акции Dell выросли более чем на 9%
Акции Dell выросли более чем на 9% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Акции Dell выросли более чем на 9%
Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене более чем на 9% после закрытия основных торгов вторника в США после... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:28+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене более чем на 9% после закрытия основных торгов вторника в США после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. По состоянию на 8.09 мск акции Dell дорожают на 9,1%, до 463,66 доллара. По итогам торгов вторника акции снизились в стоимости на 6,8%, до 425 долларов за ценную бумагу. Во втором квартале текущего финансового года (завершился 31 июля) выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 46,971 миллиарда долларов, что оказалось больше прогноза аналитиков в 44,84 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 7,04 доллара при прогнозе в 4,87 доллара. Квартальная разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 6,34 доллара с 1,7 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза год к году, до 4,133 миллиарда долларов. За первое полугодие финансового года выручка компании поднялась в 3,6 раза в годовом выражении, до 90,813 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 7,571 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 11,58 доллара с 3,07 доллара годом ранее. Dell Technologies - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.
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рынок, сша, техас, dell
Акции Dell выросли более чем на 9%
Акции Dell Technologies выросли более чем на 9% после публикации финансовой отчетности
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене более чем на 9% после закрытия основных торгов вторника в США после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.09 мск акции Dell дорожают на 9,1%, до 463,66 доллара. По итогам торгов вторника акции снизились в стоимости на 6,8%, до 425 долларов за ценную бумагу.
Во втором квартале текущего финансового года (завершился 31 июля) выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 46,971 миллиарда долларов, что оказалось больше прогноза аналитиков в 44,84 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 7,04 доллара при прогнозе в 4,87 доллара.
Квартальная разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 6,34 доллара с 1,7 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза год к году, до 4,133 миллиарда долларов.
За первое полугодие финансового года выручка компании поднялась в 3,6 раза в годовом выражении, до 90,813 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 7,571 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 11,58 доллара с 3,07 доллара годом ранее.
Dell Technologies - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.