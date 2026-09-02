https://1prime.ru/20260902/aktsii-872906114.html

Акции Dell выросли более чем на 9%

Акции Dell выросли более чем на 9% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Акции Dell выросли более чем на 9%

Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене более чем на 9% после закрытия основных торгов вторника в США после... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:28+0300

2026-09-02T08:28+0300

2026-09-02T08:35+0300

рынок

сша

техас

dell

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872906114.jpg?1788327310

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене более чем на 9% после закрытия основных торгов вторника в США после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. По состоянию на 8.09 мск акции Dell дорожают на 9,1%, до 463,66 доллара. По итогам торгов вторника акции снизились в стоимости на 6,8%, до 425 долларов за ценную бумагу. Во втором квартале текущего финансового года (завершился 31 июля) выручка компании выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 46,971 миллиарда долларов, что оказалось больше прогноза аналитиков в 44,84 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 7,04 доллара при прогнозе в 4,87 доллара. Квартальная разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 6,34 доллара с 1,7 доллара годом ранее. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза год к году, до 4,133 миллиарда долларов. За первое полугодие финансового года выручка компании поднялась в 3,6 раза в годовом выражении, до 90,813 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 7,571 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 11,58 доллара с 3,07 доллара годом ранее. Dell Technologies - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, техас, dell