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Потенциал для восстановления: аналитики оценили перспективы рынка акций

Потенциал для восстановления: аналитики оценили перспективы рынка акций - 02.09.2026, ПРАЙМ

Потенциал для восстановления: аналитики оценили перспективы рынка акций

Российский рынок акций умеренно снижается днем среды на геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:17+0300

2026-09-02T16:17+0300

2026-09-02T16:17+0300

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МОСКВА, 2 - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем среды на геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.26 мск снижался на 0,44% - до 2 177,62 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,51%, до 94,17 доллара за баррель. "Давление на котировки оказывают усилившиеся геополитические риски после заявлений замглавы МИД России Александра Грушко. Он заявил, что страны НАТО ведут дело к военному столкновению с Россией и что альянс, по его мнению, открыто готовится к агрессивной войне. Эти заявления усиливают опасения инвесторов относительно дальнейшего обострения отношений России и стран Запада и оказывают давление на российский рынок", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Некоторое давление на индексы может оказывать в том числе умеренный рост доходности облигаций: доходности ОФЗ сместились вверх на 2-8 базисных пунктов на отрезке кривой от трех до десяти лет. Доходность десятилетних ОФЗ закрепилась выше 16%, на фоне чего спред доходности десятилетних и двухлетних облигаций расширился до 153 базисных пунктов", - комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер". Между тем текущее снижение индексов не выходит за рамки рыночной консолидации после роста в предыдущие дни, в то время как котировки большинства акций в среду днем превышают минимальные уровни вечерней сессии вторника, добавил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Совкомбанка" (+3,96%), "Генетико" (+3,55%), "ТМК" (+3,45%), "ОГК 2" (+3,14%), "Русгидро" (+2,96%). "РусГидро" продолжает выглядеть сильнее рынка после публикации хорошей отчетности за первое полугодие. Дополнительный интерес к бумагам сохраняется и на фоне сегодняшнего заседания совета директоров, а также сразу несколько новостей с ВЭФ", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Башнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,47%, префы – на 0,95%), "Русагро" (−1,26%), "Циана" (−1,10%), Московского кредитного банка (−0,85%). Прогнозы Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне". Чернов до конца торгов ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2140–2180 пунктов. В конечном счете индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для восстановления в направлении 2232 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее, по мере появления позитивных новостей, заключает Дудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, акции, россия