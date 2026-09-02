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Российский рынок акций в среду снизился на 0,1%
Российский рынок акций в среду снизился на 0,1% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в среду снизился на 0,1%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды уменьшился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:07+0300
2026-09-02T19:07+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды уменьшился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,1%, до 2 185,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,52%, до 775,89 пункта, индекс РТС - на 0,38%, до 791,23 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций в среду снизился на 0,1%
Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,1%, РТС - на 0,38%