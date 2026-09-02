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Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры
Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры
Аким (мэр) Алма-Аты Дархан Сатыбалды обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры казахстанского города,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:12+0300
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АСТАНА, 2 сен - ПРАЙМ. Аким (мэр) Алма-Аты Дархан Сатыбалды обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры казахстанского города, сообщает в среду акимат казахстанского мегаполиса.
"Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым... Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре, в том числе легкорельсовому транспорту. Алматы заинтересован в опыте Санкт-Петербурга в организации работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В акимате отметили, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня установления партнерских отношений между Алма-Атой и Санкт-Петербургом, за это время города выстроили устойчивые связи в разных сферах. Сообщается, что градоначальники обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и совместные проекты.
"Также стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, науки и информационных технологий. Отмечена необходимость расширять прямые связи между университетами, учреждениями культуры и профильными организациями", - добавили в акимате Алма-Аты.
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Бизнес, Недвижимость, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЛМА-АТА, Александр Беглов
Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры
Аким Алма-Аты и губернатор Петербурга Беглов обсудили развитие транспортной инфраструктуры
АСТАНА, 2 сен - ПРАЙМ. Аким (мэр) Алма-Аты Дархан Сатыбалды обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры казахстанского города, сообщает в среду акимат казахстанского мегаполиса.
"Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым... Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре, в том числе легкорельсовому транспорту. Алматы заинтересован в опыте Санкт-Петербурга в организации работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В акимате отметили, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня установления партнерских отношений между Алма-Атой и Санкт-Петербургом, за это время города выстроили устойчивые связи в разных сферах. Сообщается, что градоначальники обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и совместные проекты.
"Также стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, науки и информационных технологий. Отмечена необходимость расширять прямые связи между университетами, учреждениями культуры и профильными организациями", - добавили в акимате Алма-Аты.