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Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры

Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры - 02.09.2026, ПРАЙМ

Аким Алма-Аты обсудил с Бегловым развитие транспортной инфраструктуры

Аким (мэр) Алма-Аты Дархан Сатыбалды обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры казахстанского города,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:12+0300

2026-09-02T08:12+0300

2026-09-02T08:12+0300

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алма-ата

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АСТАНА, 2 сен - ПРАЙМ. Аким (мэр) Алма-Аты Дархан Сатыбалды обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым развитие транспортной инфраструктуры казахстанского города, сообщает в среду акимат казахстанского мегаполиса. "Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым... Отдельное внимание уделили транспортной инфраструктуре, в том числе легкорельсовому транспорту. Алматы заинтересован в опыте Санкт-Петербурга в организации работы общественного транспорта", - говорится в сообщении. В акимате отметили, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня установления партнерских отношений между Алма-Атой и Санкт-Петербургом, за это время города выстроили устойчивые связи в разных сферах. Сообщается, что градоначальники обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и совместные проекты. "Также стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования, науки и информационных технологий. Отмечена необходимость расширять прямые связи между университетами, учреждениями культуры и профильными организациями", - добавили в акимате Алма-Аты.

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бизнес, недвижимость, санкт-петербург, алма-ата, александр беглов