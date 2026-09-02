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В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2

В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2 - 02.09.2026, ПРАЙМ

В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2

Около 700 самолетов Ан-2, известных в народе как "кукурузник", находится на хранении в России, при этом ресурс у некоторых из них выработан лишь на четверть,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:46+0300

2026-09-02T05:46+0300

2026-09-02T05:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Около 700 самолетов Ан-2, известных в народе как "кукурузник", находится на хранении в России, при этом ресурс у некоторых из них выработан лишь на четверть, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "В настоящее время на хранении находится около 700 бортов (самолетов Ан-2 - ред.), при этом у многих из них ресурс выработан лишь на 25-30%", - сказал Абраменков. "Не могу не упомянуть, что в июле 2026 года на Ан-2 выдан сертификат типа, за что хочу сказать большое спасибо Росавиации. Без преувеличения важное событие, которое открывает широкие перспективы для модернизации этих самолетов и обеспечит их дальнейшую безопасную эксплуатацию", - заключил он. Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет. Он разработан в 1947 году. Самолет представляет собой однодвигательный биплан. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, минпромторг, росавиация, вэф