Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/an-2-872901723.html
В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2
В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2 - 02.09.2026, ПРАЙМ
В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2
Около 700 самолетов Ан-2, известных в народе как "кукурузник", находится на хранении в России, при этом ресурс у некоторых из них выработан лишь на четверть,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:46+0300
2026-09-02T05:46+0300
россия
владивосток
минпромторг
росавиация
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872901723.jpg?1788317213
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Около 700 самолетов Ан-2, известных в народе как "кукурузник", находится на хранении в России, при этом ресурс у некоторых из них выработан лишь на четверть, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. "В настоящее время на хранении находится около 700 бортов (самолетов Ан-2 - ред.), при этом у многих из них ресурс выработан лишь на 25-30%", - сказал Абраменков. "Не могу не упомянуть, что в июле 2026 года на Ан-2 выдан сертификат типа, за что хочу сказать большое спасибо Росавиации. Без преувеличения важное событие, которое открывает широкие перспективы для модернизации этих самолетов и обеспечит их дальнейшую безопасную эксплуатацию", - заключил он. Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет. Он разработан в 1947 году. Самолет представляет собой однодвигательный биплан. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, минпромторг, росавиация, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Минпромторг, Росавиация, ВЭФ
05:46 02.09.2026
 
В России на хранении находится около 700 самолетов Ан-2

Замглавы Минпромторга Абраменков: около 700 самолетов Ан-2 находятся на хранении в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Около 700 самолетов Ан-2, известных в народе как "кукурузник", находится на хранении в России, при этом ресурс у некоторых из них выработан лишь на четверть, сказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума.
"В настоящее время на хранении находится около 700 бортов (самолетов Ан-2 - ред.), при этом у многих из них ресурс выработан лишь на 25-30%", - сказал Абраменков.
"Не могу не упомянуть, что в июле 2026 года на Ан-2 выдан сертификат типа, за что хочу сказать большое спасибо Росавиации. Без преувеличения важное событие, которое открывает широкие перспективы для модернизации этих самолетов и обеспечит их дальнейшую безопасную эксплуатацию", - заключил он.
Ан-2 - советский легкий многоцелевой самолет. Он разработан в 1947 году. Самолет представляет собой однодвигательный биплан.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокМинпромторгРосавиацияВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала