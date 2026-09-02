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Аналитик оценила снижение поставок российского зерна в Турцию - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитик оценила снижение поставок российского зерна в Турцию
Аналитик оценила снижение поставок российского зерна в Турцию - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценила снижение поставок российского зерна в Турцию
Российское зерно важно для Турции, снижение поставок несет для турецких переработчиков и экспортеров риски роста издержек, однако июльское падение нельзя... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:35+0300
2026-09-02T09:44+0300
сельское хозяйство
турция
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АНКАРА, 2 сен - ПРАЙМ. Российское зерно важно для Турции, снижение поставок несет для турецких переработчиков и экспортеров риски роста издержек, однако июльское падение нельзя автоматически трактовать как разворот всего торгового тренда, такое мнение высказала РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор. Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети - до минимальных значений за 12 месяцев, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов. За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июля. "Сокращение поставок российской пшеницы в Турцию - это плохая тенденция, особенно если она сохранится в последующие месяцы. Для Турции российское зерно важно не только как импортный товар, но и как сырье для мукомольной и пищевой промышленности. Для России же турецкий рынок является одним из крупных направлений сбыта", - сказала Текиндор. По ее словам, снижение импорта из России может создать для турецких переработчиков необходимость быстрее искать альтернативных поставщиков и перестраивать логистику, что способно увеличить издержки. При этом Турция традиционно использует импортное зерно не только для внутреннего потребления, но и как сырье для переработки и последующего экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. "Здесь важно смотреть не только на стоимость самой пшеницы. Если меняется поставщик, меняются логистическое плечо, сроки доставки, условия контрактов и цена сырья для переработчиков. В конечном счете это может отражаться на себестоимости муки и другой продукции", - отметила собеседница агентства. По ее словам, июльское снижение нельзя автоматически трактовать как разворот всего торгового тренда. Но оно показывает, насколько уязвимыми могут быть поставки при одновременном воздействии логистических проблем, изменений спроса и ситуации на турецком внутреннем рынке.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
сельское хозяйство, турция
Сельское хозяйство, ТУРЦИЯ
09:35 02.09.2026 (обновлено: 09:44 02.09.2026)
 
Аналитик оценила снижение поставок российского зерна в Турцию

Текиндор: снижение поставок зерна из России несет риски для турецких переработчиков

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АНКАРА, 2 сен - ПРАЙМ. Российское зерно важно для Турции, снижение поставок несет для турецких переработчиков и экспортеров риски роста издержек, однако июльское падение нельзя автоматически трактовать как разворот всего торгового тренда, такое мнение высказала РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор.
Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети - до минимальных значений за 12 месяцев, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов. За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июля.
"Сокращение поставок российской пшеницы в Турцию - это плохая тенденция, особенно если она сохранится в последующие месяцы. Для Турции российское зерно важно не только как импортный товар, но и как сырье для мукомольной и пищевой промышленности. Для России же турецкий рынок является одним из крупных направлений сбыта", - сказала Текиндор.
По ее словам, снижение импорта из России может создать для турецких переработчиков необходимость быстрее искать альтернативных поставщиков и перестраивать логистику, что способно увеличить издержки. При этом Турция традиционно использует импортное зерно не только для внутреннего потребления, но и как сырье для переработки и последующего экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Здесь важно смотреть не только на стоимость самой пшеницы. Если меняется поставщик, меняются логистическое плечо, сроки доставки, условия контрактов и цена сырья для переработчиков. В конечном счете это может отражаться на себестоимости муки и другой продукции", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, июльское снижение нельзя автоматически трактовать как разворот всего торгового тренда. Но оно показывает, насколько уязвимыми могут быть поставки при одновременном воздействии логистических проблем, изменений спроса и ситуации на турецком внутреннем рынке.
 
Сельское хозяйствоТУРЦИЯ
 
 
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