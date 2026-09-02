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Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту
Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту - 02.09.2026, ПРАЙМ
Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту
Самолет турецкой Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в анталийском аэропорту. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:54+0300
2026-09-02T01:54+0300
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СТАМБУЛ, 2 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в анталийском аэропорту. Airbus A321 вылетел из Антальи в 19.45 вторника (время совпадает с мск). В небе над литовским Каунасом самолет резко развернулся. "Самолет Pegasus, выполнявший рейс Анталья-Москва, приземлился в аэропорту Антальи в 01.35 мск", - сообщили в воздушной гавани. Несколько самолетов другой турецкой авиакомпании, Turkish Airlines, не стали разворачиваться по пути из Стамбула и Антальи в Москву.
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бизнес, туризм, россия, анталья, москва, стамбул, turkish airlines, a321neo, airbus a321
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, Стамбул, Turkish Airlines, A321neo, Airbus A321
01:54 02.09.2026
 
Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту

Выполнявший рейс из Антальи в Москву самолет Pegasus развернулся и сел в аэропорту вылета

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СТАМБУЛ, 2 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в анталийском аэропорту.
Airbus A321 вылетел из Антальи в 19.45 вторника (время совпадает с мск). В небе над литовским Каунасом самолет резко развернулся.
"Самолет Pegasus, выполнявший рейс Анталья-Москва, приземлился в аэропорту Антальи в 01.35 мск", - сообщили в воздушной гавани.
Несколько самолетов другой турецкой авиакомпании, Turkish Airlines, не стали разворачиваться по пути из Стамбула и Антальи в Москву.
 
БизнесТуризмРОССИЯАнтальяМОСКВАСтамбулTurkish AirlinesA321neoAirbus A321
 
 
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