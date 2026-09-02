https://1prime.ru/20260902/antalja-872898352.html

Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту

Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту - 02.09.2026, ПРАЙМ

Самолет, летевший из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту

Самолет турецкой Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в анталийском аэропорту. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T01:54+0300

2026-09-02T01:54+0300

2026-09-02T01:54+0300

бизнес

туризм

россия

анталья

москва

стамбул

turkish airlines

a321neo

airbus a321

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872898352.jpg?1788303250

СТАМБУЛ, 2 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой Pegasus, выполнявший рейс из Антальи в Москву, развернулся и сел в аэропорту вылета, сообщили РИА Новости в анталийском аэропорту. Airbus A321 вылетел из Антальи в 19.45 вторника (время совпадает с мск). В небе над литовским Каунасом самолет резко развернулся. "Самолет Pegasus, выполнявший рейс Анталья-Москва, приземлился в аэропорту Антальи в 01.35 мск", - сообщили в воздушной гавани. Несколько самолетов другой турецкой авиакомпании, Turkish Airlines, не стали разворачиваться по пути из Стамбула и Антальи в Москву.

анталья

москва

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, анталья, москва, стамбул, turkish airlines, a321neo, airbus a321