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Арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ
Арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ
Арендаторы досуговой сферы занимают около трети площадей (31%) в торговых центрах Москвы, за год совместная доля развлекательных заведений, общепита и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:21+0300
2026-09-02T15:26+0300
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ibc real estate
тц
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Арендаторы досуговой сферы занимают около трети площадей (31%) в торговых центрах Москвы, за год совместная доля развлекательных заведений, общепита и спортивных пространств выросла на 7 процентных пунктов, сообщила журналистам замглавы департамента и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева. "Если мы возьмем категорию развлечений, общественного питания и спортивных пространств, то мы увидим, что они сейчас занимают треть от всех торговых площадей, то есть по факту больше, чем одежда. За год эти три категории совместно выросли на 7 процентных пунктов, это очень много", - сказала она отметив, что сейчас доля фешен-операторов в торговых центрах Москвы составляет 25%, хотя в 2019 году они занимали половину площадей. По данным IBC Real Estate, доля арендаторов из досуговой сферы заметнее всего увеличилась в новых торговых центрах, открытых после 2024 года. В них они занимают 44% площадей, 17% из которых приходится на сегмент развлечений. Как подчеркнула Шураева, именно тренд на увеличение доли досуговых операторов помог снизить вакансию в большинстве новых столичных ТЦ - в среднем на 12 процентных пунктов - до 18%. "Мы последние несколько лет говорим, что теперь торговые центры не только про шопинг, это про развлечения. Это действительно так и эта тенденция не останавливается", - добавила она.
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бизнес, недвижимость, москва, ibc real estate, тц
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, IBC Real Estate, ТЦ
15:21 02.09.2026 (обновлено: 15:26 02.09.2026)
 
Арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ

IBC Real Estate: арендаторы досуговой сферы заняли треть площадей в московских ТЦ

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Арендаторы досуговой сферы занимают около трети площадей (31%) в торговых центрах Москвы, за год совместная доля развлекательных заведений, общепита и спортивных пространств выросла на 7 процентных пунктов, сообщила журналистам замглавы департамента и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева.
"Если мы возьмем категорию развлечений, общественного питания и спортивных пространств, то мы увидим, что они сейчас занимают треть от всех торговых площадей, то есть по факту больше, чем одежда. За год эти три категории совместно выросли на 7 процентных пунктов, это очень много", - сказала она отметив, что сейчас доля фешен-операторов в торговых центрах Москвы составляет 25%, хотя в 2019 году они занимали половину площадей.
По данным IBC Real Estate, доля арендаторов из досуговой сферы заметнее всего увеличилась в новых торговых центрах, открытых после 2024 года. В них они занимают 44% площадей, 17% из которых приходится на сегмент развлечений.
Как подчеркнула Шураева, именно тренд на увеличение доли досуговых операторов помог снизить вакансию в большинстве новых столичных ТЦ - в среднем на 12 процентных пунктов - до 18%.
"Мы последние несколько лет говорим, что теперь торговые центры не только про шопинг, это про развлечения. Это действительно так и эта тенденция не останавливается", - добавила она.
 
БизнесНедвижимостьМОСКВАIBC Real EstateТЦ
 
 
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