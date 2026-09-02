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Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН

Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - 02.09.2026, ПРАЙМ

Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН

Самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - это Вьетнам и Индонезия, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:35+0300

2026-09-02T06:35+0300

2026-09-02T06:35+0300

россия

индонезия

вьетнам

таиланд

сергей катырин

вэф

асеан

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - это Вьетнам и Индонезия, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Все. Но наиболее продвинутые у нас, естественно, Вьетнам, потому что у нас уже соглашение о зоне свободной торговли действует, по-моему, около 10 лет уже", - сказал он, отвечая на вопрос о самых перспективных странах АСЕАН для России с точки зрения торговли. "Второе - это Индонезия. Мы подписали с ними в конце года о зоне свободной торговли, сейчас идет реализация этого соглашения, я думаю, что в ближайшее время заработает. Это зона свободной торговли Индонезии со всем Евразийский торговым союзом", - добавил Катырин. Кроме того, глава ТПП назвал перспективными Таиланд и Малайзию с точки зрения туристического интереса. "Ну, я говорю - почти все страны, почти все", - резюмировал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

индонезия

вьетнам

таиланд

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россия, индонезия, вьетнам, таиланд, сергей катырин, вэф, асеан