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Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН
Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - 02.09.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН
Самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - это Вьетнам и Индонезия, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:35+0300
2026-09-02T06:35+0300
россия
индонезия
вьетнам
таиланд
сергей катырин
вэф
асеан
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - это Вьетнам и Индонезия, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Все. Но наиболее продвинутые у нас, естественно, Вьетнам, потому что у нас уже соглашение о зоне свободной торговли действует, по-моему, около 10 лет уже", - сказал он, отвечая на вопрос о самых перспективных странах АСЕАН для России с точки зрения торговли. "Второе - это Индонезия. Мы подписали с ними в конце года о зоне свободной торговли, сейчас идет реализация этого соглашения, я думаю, что в ближайшее время заработает. Это зона свободной торговли Индонезии со всем Евразийский торговым союзом", - добавил Катырин. Кроме того, глава ТПП назвал перспективными Таиланд и Малайзию с точки зрения туристического интереса. "Ну, я говорю - почти все страны, почти все", - резюмировал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, индонезия, вьетнам, таиланд, сергей катырин, вэф, асеан
РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, Сергей Катырин, ВЭФ, АСЕАН
06:35 02.09.2026
 
Глава ТПП назвал самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН

Глава ТПП Катырин назвал Вьетнам и Индонезию самыми перспективными торговыми партнерами

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Самые перспективные торговые партнеры для России в АСЕАН - это Вьетнам и Индонезия, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Все. Но наиболее продвинутые у нас, естественно, Вьетнам, потому что у нас уже соглашение о зоне свободной торговли действует, по-моему, около 10 лет уже", - сказал он, отвечая на вопрос о самых перспективных странах АСЕАН для России с точки зрения торговли.
"Второе - это Индонезия. Мы подписали с ними в конце года о зоне свободной торговли, сейчас идет реализация этого соглашения, я думаю, что в ближайшее время заработает. Это зона свободной торговли Индонезии со всем Евразийский торговым союзом", - добавил Катырин.
Кроме того, глава ТПП назвал перспективными Таиланд и Малайзию с точки зрения туристического интереса.
"Ну, я говорю - почти все страны, почти все", - резюмировал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯИНДОНЕЗИЯВЬЕТНАМТАИЛАНДСергей КатыринВЭФАСЕАН
 
 
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