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“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января

“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января - 02.09.2026, ПРАЙМ

“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января

С 1 января 2027 года в России появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Подробнее о том, чем эти депозиты отличаются | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T03:03+0300

2026-09-02T03:03+0300

2026-09-02T03:03+0300

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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2027 года в России появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Подробнее о том, чем эти депозиты отличаются от обычных, агентству "Прайм" рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Массовый старт жилищных вкладов во всех банках намечен на 1 января 2027 года. Его цель - накопление на покупку жилья с повышенной защитой от государства: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона по линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).“По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос”, - пояснил Астафьев.Социальный вклад предназначен для граждан с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки — многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Он уже существует, но с 1 января 2027 года должен быть во всех банках.Доступ строго проверяется через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), оформление происходит дистанционно через "Госуслуги". Можно иметь не более одного такого вклада на человека.Лимит небольшой — до 50 тысяч рублей, срок — один год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. При этом ставка должна быть на уровне лучших предложений банка по вкладам на аналогичный срок, а деньги можно частично снимать и пополнять обратно без потери начисленных процентов (условия зависят от банка). Это принципиально отличает продукт от классического срочного депозита."Для массового вкладчика это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации", — подытожил Астафьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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