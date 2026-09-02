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“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января - 02.09.2026, ПРАЙМ
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“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января
“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января - 02.09.2026, ПРАЙМ
“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января
С 1 января 2027 года в России появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Подробнее о том, чем эти депозиты отличаются | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T03:03+0300
2026-09-02T03:03+0300
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финансы
банки
вклады
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2027 года в России появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Подробнее о том, чем эти депозиты отличаются от обычных, агентству "Прайм" рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Массовый старт жилищных вкладов во всех банках намечен на 1 января 2027 года. Его цель - накопление на покупку жилья с повышенной защитой от государства: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона по линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).“По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос”, - пояснил Астафьев.Социальный вклад предназначен для граждан с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки — многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Он уже существует, но с 1 января 2027 года должен быть во всех банках.Доступ строго проверяется через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), оформление происходит дистанционно через "Госуслуги". Можно иметь не более одного такого вклада на человека.Лимит небольшой — до 50 тысяч рублей, срок — один год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. При этом ставка должна быть на уровне лучших предложений банка по вкладам на аналогичный срок, а деньги можно частично снимать и пополнять обратно без потери начисленных процентов (условия зависят от банка). Это принципиально отличает продукт от классического срочного депозита."Для массового вкладчика это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации", — подытожил Астафьев.
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эксклюзив, финансы, банки, вклады
Эксклюзив, Финансы, Банки, Вклады
03:03 02.09.2026
 
“Не для всех”. Что предложат банки вкладчикам с 1 января

Эксперт Астафьев рассказали о новых предложениях банков с 1 января

© РИА Новости . Сгенерировано ИИГрафик вкладов и инвестиций
График вкладов и инвестиций - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2027 года в России появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Подробнее о том, чем эти депозиты отличаются от обычных, агентству "Прайм" рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Массовый старт жилищных вкладов во всех банках намечен на 1 января 2027 года. Его цель - накопление на покупку жилья с повышенной защитой от государства: до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона по линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
“По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос”, - пояснил Астафьев.
Социальный вклад предназначен для граждан с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки — многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Он уже существует, но с 1 января 2027 года должен быть во всех банках.
Максимальная ставка по вкладу среди предложений банков России достигает 19%
25 августа, 10:47
Доступ строго проверяется через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), оформление происходит дистанционно через "Госуслуги". Можно иметь не более одного такого вклада на человека.
Лимит небольшой — до 50 тысяч рублей, срок — один год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. При этом ставка должна быть на уровне лучших предложений банка по вкладам на аналогичный срок, а деньги можно частично снимать и пополнять обратно без потери начисленных процентов (условия зависят от банка). Это принципиально отличает продукт от классического срочного депозита.
"Для массового вкладчика это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации", — подытожил Астафьев.
 
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