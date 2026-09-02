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В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией

В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией

Российские авиакомпании за январь-июль 2026 года перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за 2025 год превысили 6,5 миллиона... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:09+0300

2026-09-02T08:09+0300

2026-09-02T08:23+0300

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турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль 2026 года перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за 2025 год превысили 6,5 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. "Между транспортниками двух стран установлены стабильные и прочные отношения. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 6,5 миллиона пассажиров, а за первые 7 месяцев 2026 года этот показатель составил свыше 3 миллионов человек", - говорится в сообщении по итогам российско-турецких переговоров, в которых принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин. В ходе встречи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в области транспорта, подчеркнули в Минтрансе. Объемы морских перевозок между странами демонстрируют положительную динамику, отметили в ведомстве. Их дальнейшее наращивание является одной из ключевых задач. При этом важнейшим приоритетом для морских властей стран остается обеспечение безопасного судоходства в Азово-Черноморском бассейне. "Для стимулирования роста объемов автоперевозок Россия рассчитывает на содействие своих турецких партнеров в выдаче разрешений на загрузку российского транспорта товарами, прибывшими в морские порты Турции из третьих стран. В целях оптимизации транспортных процессов стороны также рассматривают возможность обмена опытом и интеграции цифровых логистических платформ России и Турции", - добавили в Минтрансе. Кроме того, российская сторона положительно оценивает инициативу Турции о создании новой международной межправительственной организации в области автомобильного транспорта. Эта площадка может стать основой для формирования сбалансированной системы правил в сфере автоперевозок и комплексного реагирования на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, указали в ведомстве.

турция

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бизнес, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган