https://1prime.ru/20260902/aviaperevozka-872905003.html
В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией
В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией
Российские авиакомпании за январь-июль 2026 года перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за 2025 год превысили 6,5 миллиона... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:09+0300
2026-09-02T08:09+0300
2026-09-02T08:23+0300
бизнес
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872905003.jpg?1788326581
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль 2026 года перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за 2025 год превысили 6,5 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ. "Между транспортниками двух стран установлены стабильные и прочные отношения. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 6,5 миллиона пассажиров, а за первые 7 месяцев 2026 года этот показатель составил свыше 3 миллионов человек", - говорится в сообщении по итогам российско-турецких переговоров, в которых принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин. В ходе встречи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в области транспорта, подчеркнули в Минтрансе. Объемы морских перевозок между странами демонстрируют положительную динамику, отметили в ведомстве. Их дальнейшее наращивание является одной из ключевых задач. При этом важнейшим приоритетом для морских властей стран остается обеспечение безопасного судоходства в Азово-Черноморском бассейне. "Для стимулирования роста объемов автоперевозок Россия рассчитывает на содействие своих турецких партнеров в выдаче разрешений на загрузку российского транспорта товарами, прибывшими в морские порты Турции из третьих стран. В целях оптимизации транспортных процессов стороны также рассматривают возможность обмена опытом и интеграции цифровых логистических платформ России и Турции", - добавили в Минтрансе. Кроме того, российская сторона положительно оценивает инициативу Турции о создании новой международной межправительственной организации в области автомобильного транспорта. Эта площадка может стать основой для формирования сбалансированной системы правил в сфере автоперевозок и комплексного реагирования на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, указали в ведомстве.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Минтрансе рассказали об авиаперевозках между Россией и Турцией
Минтранс : авиаперевозки между РФ и Турцией превысили 6,5 миллиона пассажиров в 2025 году
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-июль 2026 года перевезли между Россией и Турцией более 3 миллионов человек, а перевозки за 2025 год превысили 6,5 миллиона пассажиров, сообщил Минтранс РФ.
"Между транспортниками двух стран установлены стабильные и прочные отношения. В 2025 году российские авиакомпании перевезли более 6,5 миллиона пассажиров, а за первые 7 месяцев 2026 года этот показатель составил свыше 3 миллионов человек", - говорится в сообщении по итогам российско-турецких переговоров, в которых принял участие министр транспорта РФ Андрей Никитин.
В ходе встречи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в области транспорта, подчеркнули в Минтрансе.
Объемы морских перевозок между странами демонстрируют положительную динамику, отметили в ведомстве. Их дальнейшее наращивание является одной из ключевых задач. При этом важнейшим приоритетом для морских властей стран остается обеспечение безопасного судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
"Для стимулирования роста объемов автоперевозок Россия рассчитывает на содействие своих турецких партнеров в выдаче разрешений на загрузку российского транспорта товарами, прибывшими в морские порты Турции из третьих стран. В целях оптимизации транспортных процессов стороны также рассматривают возможность обмена опытом и интеграции цифровых логистических платформ России и Турции", - добавили в Минтрансе.
Кроме того, российская сторона положительно оценивает инициативу Турции о создании новой международной межправительственной организации в области автомобильного транспорта. Эта площадка может стать основой для формирования сбалансированной системы правил в сфере автоперевозок и комплексного реагирования на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, указали в ведомстве.